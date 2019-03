"Не умеет говорить "нет": Дантес рассказал о том, какая Дорофеева в быту

Владимир Дантес рассказал о своих отношениях с женой Надей Дорофеевой.

Телеведущий и блогер Владимир Дантес рассказал о том, что ценит в отношениях с женой, участницей дуэта “Время и стекло“ Надей Дорофеевой. Пара вместе уже 8 лет. О том, какая Надя в быту и страдает ли она от “звездной болезни“ Дантес поделился в интервью для Oh my look, которое появилось странице ресурса в Instagram.

Дантес признался, что Надежда никогда не ведет себя как “звезда“, а в быту, как и на сцене, всегда открытая и позитивная. Правда, Владимир отметил, что порой Надежда даже слишком “мягкая“ и не умеет отказывать людям.

Она абсолютно не звезда в плане бытовых вещей. На улице она ходит, она выглядит по-звездному стильно, красиво. Но в ней нет той знаменитой пафосности и звездности, чтобы кому-то отказать, Надя не умеет говорить слово "нет". Иногда хочется, чтобы она была более жесткой, но она позитивная и добрая, смешная, у нее очень заразительный смех. Как в жизни, так и на сцене она очень похожа, - отметил телеведущий.

Также Дантес поделился, что они с Надей добрые друзья и она постоянно делиться с ним проблемами и часто просит совета.

Самое главное для меня, что спустя 8 лет она приходит и всегда рассказывает все, что происходит в ее жизни. Надя всегда делится и хорошим, и плохим, спрашивает совет. Она для меня, как и я для нее, лучший друг, человек, с которым можно и поржать круто, и поделать какие-то глупости, и любить друг друга. Она мне может заменить все остальных, - говорит Владимир.

