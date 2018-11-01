"Не умеет говорить "нет": Дантес рассказал о том, какая Дорофеева в быту
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Телеведущий и блогер Владимир Дантес рассказал о том, что ценит в отношениях с женой, участницей дуэта “Время и стекло“ Надей Дорофеевой. Пара вместе уже 8 лет. О том, какая Надя в быту и страдает ли она от “звездной болезни“ Дантес поделился в интервью для Oh my look, которое появилось странице ресурса в Instagram.
Дантес признался, что Надежда никогда не ведет себя как “звезда“, а в быту, как и на сцене, всегда открытая и позитивная. Правда, Владимир отметил, что порой Надежда даже слишком “мягкая“ и не умеет отказывать людям.
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Она абсолютно не звезда в плане бытовых вещей. На улице она ходит, она выглядит по-звездному стильно, красиво. Но в ней нет той знаменитой пафосности и звездности, чтобы кому-то отказать, Надя не умеет говорить слово “нет“. Иногда хочется, чтобы она была более жесткой, но она позитивная и добрая, смешная, у нее очень заразительный смех. Как в жизни, так и на сцене она очень похожа, - отметил телеведущий.
Если вы сейчас едите, то лучше не читайте этот пост. Хотя он связан с едой. Я пока не установил с какой именно,но точно связан. Итак, вчера ночью я проснулся оттого, что у меня жутко болела грудная клетка. Внутри что-то пекло и мне казалось, что двигается. Т.к у нас не идеальный матрас,который я давно хочу поменять + я сплю ворочаясь, у меня бывают проблемы с шеей или спиной, но стоит встать, распрямиться пару раз, хрустнуть и все становится на место. Думал,что и сейчас такая проблема. Встал,сходил в туалет и там начал хрустеть. На часах 4:30. Тут надо понимать, мне уже 30 лет и я начал и ходить среди ночи в туалет,но об этом в следующий раз. Так вот. Похрустел и вроде как бы нормально все с шеей и спиной, но в груди все-равно что-то давит. Лёг обратно в кровать, лежу на спине с мыслью, что сейчас все выравнивается и скоро засну. Через минуту понимаю, что мне становиться трудно дышать, жжение увеличивается, а давит сильнее. Напоминаю мне уже не 20 и уже я мнительный. Накручиваю,что не могу глотать и тихо вскакиваю с кровати и бегу на цыпочках, т.к не хочу будить Надю, на кухню. Там пью воду, фух, глотать могу, но все остальные факторы все ещё влияют на мое, как постоянно говорит мне мама, идеальное тело. Пытаюсь успокоить себя и все проанализировать. Понимаю, что все это время, внутри что-то гуляет по грудной клетке и мешает именно ОНО. Вспоминаю упражнение «Вакуум» из моей закладки YouTube «Плоский животик за 5 минут». Приступаю. И тут как поперло! Такое впечатление, что внутри меня было стадо слонов, которое душило мое тело. И тут дав им свободу они начали дуть в свои хоботы. Проснулась Надя со словами: «Любимый, тебе плохо?» Нет, родная, просто 15 минут назад я умирал от блуждающей отрыжки (такой диагноз я себе поставил), но теперь я свободен!!! ЛЮДИ! Это я все к чему! Если у вас плохой матрас - не сдерживайте себя и хорошенечко отры.. почиститесь перед сном. А то так и умереть можно! P.S. Фото для привлечения внимания! Берегите близких - простая мораль))))
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Также Дантес поделился, что они с Надей добрые друзья и она постоянно делиться с ним проблемами и часто просит совета.
Самое главное для меня, что спустя 8 лет она приходит и всегда рассказывает все, что происходит в ее жизни. Надя всегда делится и хорошим, и плохим, спрашивает совет. Она для меня, как и я для нее, лучший друг, человек, с которым можно и поржать круто, и поделать какие-то глупости, и любить друг друга. Она мне может заменить все остальных, - говорит Владимир.
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