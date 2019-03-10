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Минус 26 кг: Комик Юрий Ткач похвастался результатами похудения

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Ведущий Юрий Ткач и его жена похудели на 10 и 16 кг соответственно .

Минус 26 кг: Комик Юрий Ткач похвастался результатами похудения
Минус 26 кг: Комик Юрий Ткач похвастался результатами похудения
instagram.com/yuriy_tkach

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Известный комик, тренер “Лиги Смеха“ и новый судья проекта “Рассмеши комика“ Юрий Ткач сильно похудел на проекте “Танці з зірками“. До начала тренировок Юрий сбросил 18 кг, а во время проекта еще примерно 10 килограммов. Сейчас комик весит около 100 кг. Его супруга Виктория за это же время также похудела на 16-ть кг. Об этом Юрий написал в Instagram и выставил свежее фото с женой.

Прикол: за період Танців з Зірками, постійно танцюючи, я схуд приблизно на 10 кг... Вікусік, за такий же період, не танцюючи і не напрягаючись, на 16!!! ))) Питання: шо за х**нь? ))) - написал Ткач.

Ранее мы писали, что Евгения Власова впервые показала сына. 

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Теги: Юрий Ткач, Танці з зірками, похудел
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Источник: Ivona.bigmir.net

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