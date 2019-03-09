Фанаты рыдают: сын Тины Кароль трогательно поздравил певицу с 8 марта
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Сын Тины Кароль учится и проживает в Великобритании. Украинская певица часто летает к своему единственному ребенку в Лондон, однако некоторые праздники им все же приходится отмечать врозь.
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В Международный женский день, который ежегодно отмечают 8 марта, звездная мама Тина Кароль получила особое поздравление от сына Вениамина. Трогательным видео поделилась сам певица, а после его опубликовали на официальной фан-странице Тины в Instagram.
Мамочка, я тебя очень люблю! Это для тебя. Поздравляю, - робко сказал маленький Вениамин.
Стоит отметить, что поклонников Кароль это видеопоздравление привело в полный восторг, а некоторые фолловеры написали, что у Вениамина слышен английский акцент. “Акцент англійської“, “Сонечко, вже і українською з акцентом“, “Молодець гарно говорить і головне дуже любить маму!“, - пишут пользователи.
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