В честь дня рождения Ivona рассказывает подробности личной жизни и другие интересные факты об Аните Луценко.

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Сегодня, 11 марта, главный фитнес-тренер страны Анита Луценко отмечает день рождения. Ей исполняется 35 лет. Ivona подготовила материал о той, кто помогает женщинам обрести фигуру мечты.

Анита Луценко родилась 11 марта 1984 года. Ее папа Валерий Юрьевич – адвокат, а мама Людмила Николаевна –дизайнер интерьера. Анита не единственный ребенок в семье, у нее есть старший брат Антон, который работает в юриспруденции.



Аните Луценко 35! История успеха популярного фитнес-тренера dobre.stb.ua

В 4 года Анита начала заниматься художественной гимнастикой в Школе Дерюгиных. Будущий фитнес-тренер также выступала в составе Киевского ансамбля Визинова. Анита является мастером спорта по спортивной аэробике.



Аните Луценко 35! История успеха популярного фитнес-тренера dobre.stb.ua

Еще со школы Луценко знала, чем хочет заниматься в будущем. Она поступила в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, где училась на специальности “Олимпийский и профессиональный спорт“. После того, как получила степень бакалавра, она решила поступить на магистратуру и в итоге с отличием окончила “Теорию и методику организации спортивных событий“.



Аните Луценко 35! История успеха популярного фитнес-тренера dobre.stb.ua

Анита считает, что высшее образование очень важно для хорошего тренера.

С первого курса будущая звезда СТБ работала тренером по степ-аэробике в киевском стадионе Спартак. Позже она была фитнес-тренером в спортклубе Пума и элитном фитнес-клубе Софийский.

Телевидение и популярность

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В 2011 году Анита стала тренером нового проекта канала СТБ “Зважені та щасливі“,который принес ей популярность. Луценко помогала участниками избавляться от лишнего веса. Позже Анита была экспертом в спортивной рубрике в программы “Все буде добре!“ на СТБ. В 2017-ом Луценко пробовала себя в роли ведущей “Зважених та щасливих“. В 2018 Анита приняла участие в проекте “Танцы со звездами“.



Аните Луценко 35! История успеха популярного фитнес-тренера dobre.stb.ua

Личная жизнь

Кроме того, Анита вместе со своей подругой Юлией Богдан разработала программу, которая помогает похудеть в домашних условиях.В 2018 году Анита и популярный диетолог Светлана Фус выпустили книгу “Ты просто WOW”, где раскрыли секреты здорового похудения.

О своей личной жизни Анита Луценко не очень любит говорить. Известно, что в юности у нее были отношения с фитнес-тренером Романом Грициной. Они встречались около трех лет, а позже расстались, но смогли остаться друзьями.



Аните Луценко 35! История успеха популярного фитнес-тренера viva,ua

В 20 лет у Аниты был роман с бизнесменом. В одном из своих интервью фитнес-тренер признавалась, что он делал ей предложение несколько раз, но Анита отказывала ему. Вскоре из-за измен бизнесмена отношения закончились. Спустя год после расставания бывший возлюбленный умер.

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В 2016 году Анита родила дочку Мию. Об отце девочки известно немного, его зовут Александр, у них в семье царит гармония и любовь, муж ей помогает с ребенком с первых дней после рождения, а обязанности по дому они делят поровну, так как у обоих свободный график.

Интересные факты:

Анита – настоящее имя звезды;

Рост – 169 сантиметров;

У Аниты 860 тысяч подписчиков в Instagram;

Она любит экспериментировать с внешностью;

Анита мечтает создать собственное трэвел-шоу;

Она верит, что все мечты сбывают, нужно лишь упорно работать;

Для Аниты Луценко главное в жизни – любовь.

Ранее мы писали, как выглядит дочь Аниты Луценко.