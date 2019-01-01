Какие фото постит в соцсетях старшая дочь экс-премьер-министра Украины.

Старшая дочь Яценюка снова засветилась в соцсетях facebook.com/pg/yatsenyuk.arseniy

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Старшая дочь украинского политика Арсения Яценюка - Кристина - возобновила свои профили в соцсетях и активно постит фото в брендовых нарядах. Об этом сообщает издание “Страна“.

На новых снимках 19-летней Кристины видно, что девушка продолжает носить пирсинг. Ранее, несколько лет назад, она утверждала, что отец не знает о том, что у нее есть смайл-пирсинг (сережка в уздечке под верхней губой). Кристина рассказывала, что снимает сережки, да и отец (тогда Яценюк занимал пост премьер-министра) мало бывает дома.

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Сейчас Кристина Яценюк студентка третьего курса. Журналисты “Страна“ сделали предположение, что учится она за границей, поскольку ее имени нет в Единой государственной электронной базы по вопросам образования, где можно посмотреть кто в какой вуз Украины поступил абитуриент и попадает ли он на бюджет.

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Обе дочери Яценюка (Кристина и София) были ученицами специализированной школы №89 с углубленным изучением английского языка, на Печерске. Однако, в 2016 году родители перевели по совету знакомых Кристину в другую школу. Какое именно это учебное заведение Арсений и Терезия не афишировали.

На страничке Кристины есть снимки, сделанные профессиональным фотографом. На них она позирует с сумкой Chanel и в вышитой кожаной косухе. Также девушка активно постит фото из ночных клубов

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