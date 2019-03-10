Маша Ефросинина похвасталась стройными ногами

Телеведущая показала новый кадр в Instagram.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала фанов новым кадром в соцсети. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото с гримерки.

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На свежем снимке Ефросинина позирует, полулежа в кресле, демонстрируя длинные и стройные ноги. На звезде синее платье, черные колготы и босоножки.

“Гримёрка ситьюэйшн-ножнички. Укрепляем пресс, снимаем напряжение с ног, улыбаемся и машем“, - подписала кадр телеведущая.

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Подписчики оценили ноги Маши Ефросининой. “Маша - девушка огонь. Вдохновляет“, “Ох, эти ноги!“, “Ноги, Маша, у Вас все прекрасно и Вы такая умница и красавица“, “Ноги - великолепное продолжение красоты!,“ - пишут пользователи Сети в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Леся Никитюк покорила Сеть глубоким декольте.