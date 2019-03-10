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Леся Никитюк покорила Сеть глубоким декольте

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Звезда опубликовала кадр с отдыха в Египте.
Леся Никитюк покорила Сеть глубоким декольте
Леся Никитюк покорила Сеть глубоким декольте
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала фанов новым ярким снимком.  Звезда опубликовала в Instagram свежий кадр с отдыха в пятизвездочном отеле Египта.

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На фото Никитюк позирует в открытом сарафане с глубоким декольте. Откровенный кадр вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#багиняЕгипта #rixosmoments #rixospremiumseagate #rixoshotels

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

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“Фу, жесть“, “Неудачное фото. Лесюня фотографа на мыло“, “Можно и поскромнее, а то не похожа на багиню“, “Не знаю как богиня, а вот девушку самой древней профессии напоминаете точно“, “Дурочка, раз решила набираться популярности таким образом“, “Леся, вы супер. Не обращайте внимания на комменты завистников“, “Багиня! Фигурка огонь!“, “Куда Леся не поедет, ну везде Богиня! Фото- супер!“, “Лесюня, Ти найкраща“, - пишут подписчики звезды в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Леся Никитюк восхитила Сеть элегантным нарядом.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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