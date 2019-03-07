Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Светлана Лобода упала на сцене во время концерта в Канаде

Комментариев: 0
Певица выступила в одном из крупнейших городов Канады.
Светлана Лобода упала на сцене во время концерта в Канаде
Светлана Лобода упала на сцене во время концерта в Канаде
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода выступила с концертом в одном с канадских городов - Торонто.

Читай также: Ани Лорак показала, ради чего готова пожертвовать фигурой

На своей странице в Instagram звезда поделилась с подписчиками коротким видео с выступления.

В ролике можно увидеть, как Лобода упала на сцене. Но, по всей видимости, падение было запланированным. Светлана резко упала на пол, при этом приподняв одну ногу.

“На улице адский холод, а здесь......+40 минимум“, - подписала видео певица.

Напомним, ранее Вера Брежнева похвасталась стройными ногами в наряде из перьев.

Поделись:
Теги: Светлана Лобода, LOBODA
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь