Певица выступила в одном из крупнейших городов Канады.

Светлана Лобода упала на сцене во время концерта в Канаде instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода выступила с концертом в одном с канадских городов - Торонто.

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На своей странице в Instagram звезда поделилась с подписчиками коротким видео с выступления.

В ролике можно увидеть, как Лобода упала на сцене. Но, по всей видимости, падение было запланированным. Светлана резко упала на пол, при этом приподняв одну ногу.

“На улице адский холод, а здесь......+40 минимум“, - подписала видео певица.

Напомним, ранее Вера Брежнева похвасталась стройными ногами в наряде из перьев.