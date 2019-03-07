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"Леди Ле": Леся Никитюк восхитила Сеть элегантным нарядом

Комментариев: 2
Телеведущая прогулялась по родному городу в стильном образе.
"Леди Ле": Леся Никитюк восхитила Сеть элегантным нарядом
"Леди Ле": Леся Никитюк восхитила Сеть элегантным нарядом
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк на днях вернулась в Хмельницкий, чтобы поздравить маму днем рождения.

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Также звезда решила отправиться на прогулку по родному городу. Для этой миссии девушка выбрала стильный наряд.

В своем Instagram-аккаунте Леся опубликовала фото, на котором позирует  в черном пальто, белой кофте с принтом и в черных брюках. Дополнила элегантный образ Никитюк черными очками.

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Подписчикам звезды понравился наряд телеведущей. “Какая стильная“, “Шикарное фото!“, “Какая Вы красотка в этом наряде!“, “Леди! Просто до совершенства! Леди Ле, так держать! Высший класс!“, “Леся ты лучшая“, - написали фолловеры Леси Никитюк в комментариях под публикацией.

Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном платье.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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nibumbum    08.03.2019, 12:54
Оценка:  0
nibumbum
от село несапане ...
гость  (аноним)  08.03.2019, 12:12
Оценка:  +1
гость
А разве гопницы бывают ЛЕДИ?
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