"Леди Ле": Леся Никитюк восхитила Сеть элегантным нарядом
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк на днях вернулась в Хмельницкий, чтобы поздравить маму днем рождения.
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Также звезда решила отправиться на прогулку по родному городу. Для этой миссии девушка выбрала стильный наряд.
В своем Instagram-аккаунте Леся опубликовала фото, на котором позирует в черном пальто, белой кофте с принтом и в черных брюках. Дополнила элегантный образ Никитюк черными очками.
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Подписчикам звезды понравился наряд телеведущей. “Какая стильная“, “Шикарное фото!“, “Какая Вы красотка в этом наряде!“, “Леди! Просто до совершенства! Леди Ле, так держать! Высший класс!“, “Леся ты лучшая“, - написали фолловеры Леси Никитюк в комментариях под публикацией.
Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном платье.
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