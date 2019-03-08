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Астафьева шокировала поклонников новыми снимками для Playboy

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Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии для популярного глянца.
Астафьева шокировала поклонников новыми снимками для Playboy
Астафьева шокировала поклонников новыми снимками для Playboy
Instagram

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Популярная украинская певица, актриса и модель Playboy Даша Астафьева приняла участие в фотосъемке для известного глянца. Свежими снимками звезда поделилась в своем Instagram. 

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Перед объективом Астафьева позировала в бархатном боди и колготах в сетку. Образ Даши дополнили легкий макияж и крупные серьги-кольца. 

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Особый восторг у подписчиков вызвал снимок, на котором Даша Астафьева запечатлена с оголенной грудью. 

“Божественна!”, “Даша, Вы чистая красота”, “Редкое сочетание красивого тела и души”, “Хороша Даша”, - пишут поклонники. 

Напомним, что ранее Евгения Власова показала, как изменилась после тяжелой болезни

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Теги: Даша Астафьева, Playboy, фото
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