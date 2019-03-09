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Вот это богиня: Ани Лорак примерила образ Клеопатры

Комментариев: 2
Известная певица Ани Лорак ошеломила поклонников необычным образом.
Богиня: Ани Лорак в образе Клеопатры удивила поклонников
Богиня: Ани Лорак в образе Клеопатры удивила поклонников
Instagram

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Популярная украинская певица Ани Лорак, которая недавно рассказала, ради чего готова пожертвовать своей фигурой, поразила фанатов сменой имиджа. В Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в образе египетской царицы.

Все Женщины - Богини! Стоять у руля своей жизни, чувствовать, понимать и принимать. Дарить и Благодарить каждый день, - написала Лорак.

Подписчики певицы оценили ее образ и буквально засыпали Ани Лорак комплиментами. “Шедевр“, “Очень необычно!“, “Ви чудо“, “Дива!“, - пишут поклонники в комментариях. 

Накануне Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии для популярного глянца.

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Теги: Ани Лорак, фото
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Комментариев (2)
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BROKER666    09.03.2019, 18:06
Оценка:  -1
BROKER666
песда в морщинах
G10    09.03.2019, 17:38
Оценка:  +1
G10
как эти "короли" и "королевы" российской эстрады достали!
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