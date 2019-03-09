Вот это богиня: Ани Лорак примерила образ Клеопатры

Известная певица Ани Лорак ошеломила поклонников необычным образом.

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Популярная украинская певица Ани Лорак, которая недавно рассказала, ради чего готова пожертвовать своей фигурой, поразила фанатов сменой имиджа. В Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в образе египетской царицы.

Все Женщины - Богини! Стоять у руля своей жизни, чувствовать, понимать и принимать. Дарить и Благодарить каждый день, - написала Лорак.

Подписчики певицы оценили ее образ и буквально засыпали Ани Лорак комплиментами. “Шедевр“, “Очень необычно!“, “Ви чудо“, “Дива!“, - пишут поклонники в комментариях.

Накануне Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии для популярного глянца.