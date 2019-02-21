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Вот так редкость: Николай Тищенко показал совместное фото своих детей

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Известный телеведущий рассказал подробности взаимоотношений со старшим сыном.
Николай Тищенко впервые показал старшего сына
Николай Тищенко впервые показал старшего сына
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Ресторатор и телеведущий Николай Тищенко относится к селебрити, которые редко выставляют личную жизнь напоказ. Он также не часто радует своих поклонников фотографиями с близкими. Однако на днях Тищенко сделал исключение.

6 марта старшему сыну телеведущего - Даниилу, исполнилось 14 лет. Тищенко признался, что Даниил запрещает публиковать его фото в соцсетях, однако в свой день рождения уступил просьбе отца.

Даниилу исполняется 14 лет! Не верится! Кажется, еще вчера был такой же маленький, как Буся! Я счастлив, когда вижу счастье моих детей! Даня, happy birthday! Скоро закончится школа и мы наконец соберемся всей семьей, - написал Николай.

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В кадре именинник держит на руках младшего брата Давида, которого Николаю Тищенко родила вторая супруга Алла Барановская.

Ранее Настя Каменских прокомментировала слухи о романе с Потапом.

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Теги: Николай Тищенко, звездные родители
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