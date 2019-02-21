Вот так редкость: Николай Тищенко показал совместное фото своих детей
Читай также: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке
Ресторатор и телеведущий Николай Тищенко относится к селебрити, которые редко выставляют личную жизнь напоказ. Он также не часто радует своих поклонников фотографиями с близкими. Однако на днях Тищенко сделал исключение.
6 марта старшему сыну телеведущего - Даниилу, исполнилось 14 лет. Тищенко признался, что Даниил запрещает публиковать его фото в соцсетях, однако в свой день рождения уступил просьбе отца.
Даниилу исполняется 14 лет! Не верится! Кажется, еще вчера был такой же маленький, как Буся! Я счастлив, когда вижу счастье моих детей! Даня, happy birthday! Скоро закончится школа и мы наконец соберемся всей семьей, - написал Николай.
Читай также: Даша Астафьева откровенно рассказала о сексе и материнстве
В кадре именинник держит на руках младшего брата Давида, которого Николаю Тищенко родила вторая супруга Алла Барановская.
Ранее Настя Каменских прокомментировала слухи о романе с Потапом.
Полная версия правил