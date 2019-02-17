Даша Астафьева откровенно рассказала о сексе и материнстве

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева приняла участие в шоу "Экзамен с Машей Ефросининой" и ответила на интимные вопросы.

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Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая недавно в очередной раз взбудоражила сеть откровенными снимками, приняла участие в шоу Маши Ефросининой и призналась, что готова к семейной жизни.

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Так, в рамках программы “Экзамена на откровенность с Машей Ефросининой“, которая выходит на Youtube-канале телеведущей, Астафьева заявила, что готова уйти из шоу-бизнеса и посвятить себя семье.

Надеюсь, что скоро уйду из шоу-бизнеса. Я часто чувствую себя на сцене некомфортно. Я понимаю, что это не то, чем бы я хотела заниматься. Я верю, что в ближайшее время мы станем родителями. Я хочу посвятить себя семье, - призналась Даша.

Певица также рассказала о запретных вещах в сексе.

У меня кстати табу на анальный секс. Не знаю, может мы маленькие еще, – поведала она.

Напомним, что в 2017 году Даша Астафьева отложила свадьбу со своим возлюбленным Артемом Кимом из-за судебного дела.

К слову, ранее Астафьева шокировала фанов снимком с кудрявым блондином модельной внешности.