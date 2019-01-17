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Тищенко показал, какие бицепсы были у него 10 лет назад

Комментариев: 2
Ревизор поблагодарил за все, что с ним произошло за эти года.
Тищенко показал какие бицепсы были у него 10 лет назад
Тищенко показал какие бицепсы были у него 10 лет назад
instagram.com/nikolaytyshchenko

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Украинские звезды все больше и больше продолжают соревноваться в челлендже, который в последнее время взорвал социальные сети. Речь идет о “10yearschallenge“, где селебрити показывают, какими они были 10 лет назад.

Главного ревизора страны это тоже не обошло и Николай Тищенко показал всем, какие бицепсы и какое тело у него было 10 лет тому назад. Фотографии ревизор опубликовал на своей странице в Instagram.

Тищенко очень эмоционально отреагировал на челлендж и высказал благодарность за все, что с ним произошло за эти года.

“Пока жена искала старые фото, пришла к выводу, что время мне идет на пользу. Вспомнить и описать все, что произошло за эти 10 лет невозможно. Это большая история моей жизни, а в ней обычно все бурлит. Но я благодарен за все. В 2018 меня наградили почетным званием «заслуженный работник сферы услуг» за существенный вклад в развитие ресторанного бизнеса. Спасибо. Это было очень значимо. Ведь вся моя жизнь это работа. Дальше только вперёд. А старший сын уже уже вообще взрослый парень“, - поделился ревизор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что друзья, сильно изменился?)) Пока жена искала старые фото, пришла к выводу, что время мне идет на пользу😂 Вспомнить и описать все, что произошло за эти 10 лет невозможно! Это большая история моей жизни, а в ней обычно все бурлит! Но я благодарен за все! В 2018 меня наградили почетным званием «заслуженный работник сферы услуг» за существенный вклад в развитие ресторанного бизнеса! Спасибо! Это было очень значимо! Ведь вся моя жизнь это работа! Дальше только вперёд!А старший сын уже уже вообще взрослый парень)) #10yearschallenge #10yearsagochallenge

A post shared by Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) on

Напомним,  на Новом канале состоится премьера нового сезона социального реалити «Ревизор с Тищенко», что известно о новом luxury-сезоне проекта.
 

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Теги: Ревизор, Тищенко, челендж
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  18.01.2019, 14:26
Оценка:  0
pусский
Он пидop!
гость  (аноним)  18.01.2019, 14:24
Оценка:  0
гость
А член как был 7 см, так и остался!
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