Тищенко показал, какие бицепсы были у него 10 лет назад

Ну что друзья, сильно изменился?)) Пока жена искала старые фото, пришла к выводу, что время мне идет на пользу😂 Вспомнить и описать все, что произошло за эти 10 лет невозможно! Это большая история моей жизни, а в ней обычно все бурлит! Но я благодарен за все! В 2018 меня наградили почетным званием «заслуженный работник сферы услуг» за существенный вклад в развитие ресторанного бизнеса! Спасибо! Это было очень значимо! Ведь вся моя жизнь это работа! Дальше только вперёд!А старший сын уже уже вообще взрослый парень)) #10yearschallenge #10yearsagochallenge

A post shared by Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) on Jan 17, 2019 at 6:34am PST