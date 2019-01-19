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Настя Каменских прокомментировала слухи о романе с Потапом

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Популярная певица дала ответ на вопрос, который волнует тысячи украинцев.
Настя Каменских прокомментировала слухи о романе с Потапом
Настя Каменских прокомментировала слухи о романе с Потапом
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Отношения Насти Каменских и Потапа не обсуждает, наверное, только ленивый. Вокруг этого творческого дуэта давно ходят слухи и сплетни, а музыканты только подливают масло в огонь, публикуя совместные фото и отпуская неоднозначные комментарии в адрес друг друга.

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В интервью для “Светской жизни“ Катя Осадчая поинтересовалась у Каменских: когда же они с Потапом подтвердят слухи о любовных отношениях. Настя ответила уклончиво, переведя все в шутку: 

Мне нравится прикалываться, потому что все, действительно, очень хотят узнать, кто же он и где мои десять детей, которых я родила? С детьми я не покажу, а вот однажды, кто же он есть - Потап или Винник, вы, возможно узнаете.

Напомним, что ранее Настя Каменских и Потап провели совместный отпуск в Мексике и Лос-Анджелесе.

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Теги: Настя Каменских, Потап, звездные романы
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