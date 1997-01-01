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Все обсуждают: Джуд Лоу женится во второй раз

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Британский актер решил узаконить свои отношения с возлюбленной.
Все обсуждают: Джуд Лоу женится во второй раз
Все обсуждают: Джуд Лоу женится во второй раз
gettyimages

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Британский актер Джуд Лоу решил жениться. По информации DailyMail, 46-летний красавец собирается узаконить свои отношения с 32-летней Филиппой Коан. Отметим, то пара встречается уже 4 года.

Джуд Лоу и Филиппа Коан
Джуд Лоу и Филиппа Коан
gettyimages

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Как сообщает инсайдер, Джуд и Филиппа намерены устроить пышную церемонию и отпраздновать свадьбу во Франции уже этой весной. Шафером Джуда на свадьбе может стать его 22-летний сын Рафферти.

Она принадлежит только мне и больше никому. Я очень, очень счастлив. Я многим обязан тому факту, что моя девушка — закрытый и непубличный человек, поэтому наши отношения — это сугубо личное дело. Думаю, у нас все так хорошо именно по этой причине, — рассказывает актер о своей избраннице.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн встречаются с 2015 года. С 1997 по 2003 год он был женат на актрисе Сэди Фрост. В браке от первой жены у Лоу есть трое детей: сыновья Рафферти и Руди, а также 18-летняя дочь Ирис.

Ранее Кэти Перри рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение.

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Теги: Джуд Лоу, актер, женится
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