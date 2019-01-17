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Настя Каменских рассказала, чем занимается с Потапом в США

Комментариев: 3
Украинская певица Настя Каменских после отпуска в Мексике отправилась в Лос-Анджелес: чем занята артистка в США.
Настя Каменских рассказала, чем занимается с Потапом в США
Настя Каменских рассказала, чем занимается с Потапом в США
instagram.com/kamenskux

Украинские артисты Настя Каменских и Потап провели совместный отпуск в Мексике и сразу же отправились в Лос-Анджелес.

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В США музыканты полетели не просто так, а работать - сейчас длится промотур проекта Каменских NK. Артиска посещает испаноязычные каналы и презентует там песню Peligroso (к слову, она вошла в топ лучших танцевальных треков мира).

Кроме того, Настя Каменских записывает новые песни на студии в Лос-Анджелесе. Об этом исполнительница сообщила, опубликовав в своем Instagram-аккаунте совместное фото с Потапом:

Вчера на студии был создан настоящий шедевр! К сожалению, выйдет не скоро, так как до этой песни много других релизов! Но всему своё время! Творчество не имеет границ, рамок и преград! Надо просто делать, создавать и все обязательно получится. Рада, что меня окружают единомышленники - моя #nkteam и лучший продюсер мира Потап. Мы уже совсем близко...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера на студии был создан настоящий шедевр! Такими крутейшими авторами как @realpotap @rotoconpa @caceresmusica ❤ К сожалению выйдет не скоро так, как до этой песни много других релизов! Но всему своё время! Творчество не имеет границ, рамок и преград! Надо просто делать, создавать и все обязательно получится 🥳 Рада, что меня окружают единомышленники моя #nkteam и лучший продюсер мира @realpotap 😘 мы уже совсем близко...

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Также Настя Каменских показала, как проводит свободное время с Потапом:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank u @realpotap for everything ❤

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

Напомним, недавно Потап показал, как выглядел 20 лет назад - в начале своей карьеры.

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Теги: Настя Каменских, Потап, фото
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.01.2019, 14:50
Оценка:  0
гость
Пилотку ей натирает)
гость  (аноним)  21.01.2019, 14:34
Оценка:  0
гость
Письки соединяют!
atos    21.01.2019, 14:12
Оценка:  0
atos
Можно было и не рассказывать)))
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