Настя Каменских рассказала, чем занимается с Потапом в США

Украинская певица Настя Каменских после отпуска в Мексике отправилась в Лос-Анджелес: чем занята артистка в США.

Украинские артисты Настя Каменских и Потап провели совместный отпуск в Мексике и сразу же отправились в Лос-Анджелес.

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В США музыканты полетели не просто так, а работать - сейчас длится промотур проекта Каменских NK. Артиска посещает испаноязычные каналы и презентует там песню Peligroso (к слову, она вошла в топ лучших танцевальных треков мира).

Кроме того, Настя Каменских записывает новые песни на студии в Лос-Анджелесе. Об этом исполнительница сообщила, опубликовав в своем Instagram-аккаунте совместное фото с Потапом:

Вчера на студии был создан настоящий шедевр! К сожалению, выйдет не скоро, так как до этой песни много других релизов! Но всему своё время! Творчество не имеет границ, рамок и преград! Надо просто делать, создавать и все обязательно получится. Рада, что меня окружают единомышленники - моя #nkteam и лучший продюсер мира Потап. Мы уже совсем близко...

Также Настя Каменских показала, как проводит свободное время с Потапом:

Напомним, недавно Потап показал, как выглядел 20 лет назад - в начале своей карьеры.