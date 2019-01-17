Настя Каменских рассказала, чем занимается с Потапом в США
Украинские артисты Настя Каменских и Потап провели совместный отпуск в Мексике и сразу же отправились в Лос-Анджелес.
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В США музыканты полетели не просто так, а работать - сейчас длится промотур проекта Каменских NK. Артиска посещает испаноязычные каналы и презентует там песню Peligroso (к слову, она вошла в топ лучших танцевальных треков мира).
Кроме того, Настя Каменских записывает новые песни на студии в Лос-Анджелесе. Об этом исполнительница сообщила, опубликовав в своем Instagram-аккаунте совместное фото с Потапом:
Вчера на студии был создан настоящий шедевр! К сожалению, выйдет не скоро, так как до этой песни много других релизов! Но всему своё время! Творчество не имеет границ, рамок и преград! Надо просто делать, создавать и все обязательно получится. Рада, что меня окружают единомышленники - моя #nkteam и лучший продюсер мира Потап. Мы уже совсем близко...
Вчера на студии был создан настоящий шедевр! Такими крутейшими авторами как @realpotap @rotoconpa @caceresmusica ❤ К сожалению выйдет не скоро так, как до этой песни много других релизов! Но всему своё время! Творчество не имеет границ, рамок и преград! Надо просто делать, создавать и все обязательно получится 🥳 Рада, что меня окружают единомышленники моя #nkteam и лучший продюсер мира @realpotap 😘 мы уже совсем близко...
Также Настя Каменских показала, как проводит свободное время с Потапом:
Напомним, недавно Потап показал, как выглядел 20 лет назад - в начале своей карьеры.
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