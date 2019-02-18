43-летняя Наталья Могилевская призналась, есть ли у нее возлюбленный

Звезда наконец ответила, свободно ли ее сердце.

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Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, рассказала, свободно ли ее сердце. В интервью для “Светской жизни“ певица ответила на вопрос, который интересует всех ее поклонников.

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Победительница “Танцев со звездами“, призналась, что после окончания шоу продолжает тренироваться со своим партнером Игорем Кузьменко. По словам Могилевской, это для нее не хобби, а скорее страсть. В свою очередь их танцевальный дуэт стал причиной множества слухов, особенно, после теплых слов Натальи в адрес Игоря.

Иногда мне кажется, что Игорь пришел в мою жизнь, чтобы раскрыть те грани, которые я стеснялась или боялась проявлять. Я не боюсь с ним рядом своего гнева и импульсивности, я раскрываю свою страсть и нежность, я не боюсь всех своих больших и сильных проявлений, - призналась Могилевская в своем блоге.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко Instagram

Так, на вопрос Кати Осадчей о том, есть ли у Натальи Могилевской любимый человек, звезда ответила следующее:

Разрешаю себе иметь встречи: очень приятные, серьезные, и очень серьезные и приятные люди. И весна – это такое время, когда Масленица, когда женщина выходит на улицу и говорит: Смотрите, ребята, я готова.

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