"Попа с целюлитом": Елену Филонову раскритиковали из-за фигуры

Телеведущая Нового канала показала новый кадр в купальнике.

Известная телеведущая Нового канала Елена Филонова опубликовала в Instagram новое фото с отпуска.

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На свежем снимке звезда позирует в красном купальнике и соломенной шляпе, сидя возле бассейна.

Попа как у @kimkardashian Когда мы уже сделаем совместное фото?, - подписала кадр Филонова.

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Подписчики ведущей раскритиковали фигуру звезды. Фолловеры отметили, что у Елены проблемы с целлюлитом.

“Попа у вас с целюлитом а не как у Ким“, “Фото и правда не удачное“, “О Боже у нее целлюлит!“, “Сама ж виставляєш такі фото! Будь готова до правди!“ , - написали в комментариях.

Некоторые подписчики заступились за телеведущую и посоветовали ей не обращать внимания на критику.

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“Оленко ви дійсно дуууууже красива і талановита дівчинка. Я захоплююся вами і дуже вас люблю. А те “стадо“, яке пише різні гадості, саме по собі нічого не варте“, “Сколько идеальных бабищ-то собралось. Аж виноватой ощущаю себя, не идеальная такая“, “А мне кажется Вам просто завидуют,вот и пишут всякие гнусности... Вы очень милая и красивая девушка“, - написали фанаты.

Напомним, ранее Регина Тодоренко отправилась в путешествие впервые после рождения сына.