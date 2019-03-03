Тина Кароль поразила Сеть соблазнительным фото

Фанатов Тины Кароль удивил новый снимок певицы.

Популярная украинская певица, судья шоу “Голос країни“ Тина Кароль продолжает радовать своих фанатов новыми кадрами в соцсети.

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В Instagram-аккаунте звезды был опубликован снимок, на котором она позирует в серебристом платье с вырезами на плечах и талии.

Волосы певицы развеваются на ветру, а на губах - яркая алая помада.

Напомним, ранее Настя Каменских “взорвала“ Сеть откровенным снимком.