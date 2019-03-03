Седьмой эфир "Голосу країни-9": полное видео

Узнайте, где можно посмотреть седьмой выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть седьмой выпуск instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 3 марта, вышел седьмой выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

В новом эфире зрители увидели последний этап слепых прослушиваний. В 9 сезоне “Голосу країни“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Тина Кароль, MONATIK, Потап и Dan Balan.

Читай также: “Что у Тины на голове?“: Фанатов Кароль удивил ее образ на репетиции “Голоса“

На сцене вокального шоу появились: 19-летняя вокалистка Виктория Олейник из Каменец-Подольского, которая за две недели до отбора сломала ногу, Гиорги Дарахвелидзе из Киева, который должен был стать дипломатом, Александр Тесленко из Киева, юная вокалистка Виктория Литвинчук, фермер Артем Банар из Хотина и другие народные таланты.

По правилам шоу, судьи должны были собрать свою команду из 16 участников. Но в прошлом выпуске четверка тренеров получила от продюсеров возможность каждому выбрать еще по одному участнику.

По итогам семи выпусков в шоу прошли следующие вокалисты:

Читай также: Неужели пластика? Катя Осадчая рассказала, что делает в кабинете косметолога

Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве, Дарья Хромовая, Шае Огенетеджири, группа Leon Voci, Мария Никулина, Даниил Однораленко, Яна Клявиня, Анастасия Андреева, Виктория Боцвина, Богдан Богославец.

Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар, Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть, Дария Телитченко, Наталья Краснянская, Владислава Бердникова, Андрей Карпов.

Читай также: Она сказала “да“: Звезда “Танців з зірками“ женится на финалистке “Голосу країни“

Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная, Карина Арсентьева, Александр Мельник, Наталья Корниленко, Арсений Журавель, Николай Запорожан, Аделина Шевченко, Катерина Гудым, Катерина Гулюк.

Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли, Артем Лиска, Сергей Костецкий, Владимир Зайончковский, Энрикеш Жоао, Ангелина Василевская, Герман Романченко.

Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.

Как прошел шестой выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.