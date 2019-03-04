Певица поделилась очередным "горячим" кадром.

"Попа лучше, чем у Ким": Настя Каменских "взорвала" Сеть откровенным снимком instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая также под псевдонимом NK, порадовала поклонников очередным “пикантным“ снимком.

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Артистка опубликовала в Instagram свежий кадр, на котором продемонстрировала “попу, как у Ким“, стоя в откровенной позе.

“Горячий“ снимок исполнительница решила оставить без подписи.

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“Какая красивая попа“, “Давай побольше заднего места“, “Везде тут фотошоп“, “Не совсем нормально постоянно выставлять такие фото!“ “Красивая, но ты же артистка, зачем постоянно попу показывать? Красивое лицо, прекрасный голос“, “О Боже мій. Попа навіть краща ніж у Кім“, “Настюш, ты мой идеал“, “Фигура очень красивая! Умница“, - по-разному отреагировали на фото подписчики Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских прокомментировала слухи о романе с Потапом.