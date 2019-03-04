"Укршоубиз": украинский телеведущий снял пародию на "Попу, как у Ким"

Владимир Остапчук сделал пародию на новую песню Насти Каменских.

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук порадовал поклонников забавной пародией на клип популярной певицы Насти Каменских “Попа, как у Ким“.

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Роликом артист поделился 1 марта на своей странице в Instagram и на официальном канале в YouTube. Свой хит телеведущий посвятил украинскому шоу-бизнесу. Так, в пародии можно услышать о Оле Поляковой, группе ТИК, MONATIK, Потапе, Тине Кароль, Олеге Виннике, Софии Ротару, Иване Дорне и, конечно же, о NK.

“ВНИМАНИЕ! БУДЕТ СМЕШНО! Да, ребята, в первый день весны распустилась и моя первая пародия, - @kamenskux “Попа как у Ким“. Я, конечно, понимаю секси формы и мировые имена, вроде @kimkardashianwest, но, черт возьми, наши звёзды и ближе и круче! Поэтому все попы, ноги и даже глаз в этом видео proudly made in Ukraine. P.S. Во время съёмок ни одна самоирония селебрити не пострадала. Это все лишь юмор. Кого не вспомнил, простите, исправлюсь в следующий раз“, – подписал видео в Instagram Остапчук.

Напомним, ранее Настя Каменских прокомментировала слухи о романе с Потапом.