Регина Тодоренко отправилась в путешествие впервые после рождения сына

Телеведущая сейчас отдыхает в Дубае, ОАЭ.

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко порадовала поклонников новым интересным постом в соцсети.

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На своей странице в Instagram звезда сообщила, что впервые отправилась на отдых в Дубае. Ранее телеведущая была в этом городе только проездом на пляже.

В подписи к новому пляжному снимку с ОАЭ Регина похвасталась идеальным сервисом в Дубае.

Я первый раз отдыхаю в Дубае, ранее была только проездом на пляже, где моя бедная задница стала бордового цвета, и весь следующий перелёт я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя. За много лет путешествий я третий раз встречаюсь с таким безупречным сервисом ( первый был в Индии, второй - в Таиланде). От того момента, как я подумала, до реализации мысли проходит минут 5. Мне здесь даже не нужно открывать рот, чтоб о чем-то попросить. Батлеры как будто знают наперёд, что гостям нужно забронировать столик в ресторане, постирать вещи, найти для племянника безглютеновое миндальное молоко . Боже, разве такое бывает? Дубай кажется мне городом будущего! Вдохновляет очень и заставляет развиваться, - поделилась впечатлениями Регина Тодоренко.

Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко станет ведущей сразу трех шоу.