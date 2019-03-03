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Регина Тодоренко отправилась в путешествие впервые после рождения сына

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Телеведущая сейчас отдыхает в Дубае, ОАЭ.
Регина Тодоренко отправилась в путешествие впервые после рождения сына
Регина Тодоренко отправилась в путешествие впервые после рождения сына
instagram.com/reginatodorenko

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко порадовала поклонников новым интересным постом в соцсети.

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На своей странице в Instagram звезда сообщила, что впервые отправилась на отдых в Дубае. Ранее телеведущая была в этом городе только проездом на пляже.

В подписи к новому пляжному снимку с ОАЭ Регина похвасталась идеальным сервисом в Дубае.

Я первый раз отдыхаю в Дубае, ранее была только проездом на пляже, где моя бедная задница стала бордового цвета, и весь следующий перелёт я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя. За много лет путешествий я третий раз встречаюсь с таким безупречным сервисом ( первый был в Индии, второй - в Таиланде). От того момента, как я подумала, до реализации мысли проходит минут 5.  Мне здесь даже не нужно открывать рот, чтоб о чем-то попросить. Батлеры как будто знают наперёд, что гостям нужно забронировать столик в ресторане, постирать вещи, найти для племянника безглютеновое миндальное молоко . Боже, разве такое бывает? Дубай кажется мне городом будущего! Вдохновляет очень и заставляет развиваться, - поделилась впечатлениями Регина Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята , этот пост не на правах рекламы, а просто рекомендация и восхищение. Я первый раз отдыхаю в Дубае, ранее была только проездом на пляже, где моя бедная задница стала бордового цвета , и весь следующий перелёт я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя. За много лет путешествий я третий раз встречаюсь с таким безупречным сервисом ( первый был в Индии, второй - в Таиланде). От того момента, как я подумала, до реализации мысли проходит минут 5 Мне здесь даже не нужно открывать рот, чтоб о чем-то попросить. Батлеры как будто знают наперёд, что гостям нужно забронировать столик в ресторане , постирать вещи, найти для племянника безглютеновое миндальное молоко. Боже, разве такое бывает? Дубай кажется мне городом будущего! Вдохновляет очень и заставляет развиваться. В общем, я решила снять влог о Дубае. Что вам было бы интересно узнать об этом прогрессивном городе? Отель - @jumeirahzs #jumeirahzabeelsaray #Дубай

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко станет ведущей сразу трех шоу.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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