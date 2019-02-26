Влад Топалов растрогал Сеть милым видео с маленьким сыном
Муж Регины Тодоренко поделился трогательным видео с сыном.
Муж украинской ведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов поделился с поклонниками семейным видео.
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В Instagram-аккаунте звезды появился трогательный ролик с маленьким сыном Мишей, который родился 5 декабря 2018 года. На видео Влад читает малышу сказку Корнея Чуковского “Телефон“.
“Вот так мы вечерами развлекаемся! Сказки и стихи)))) причем моя дебильная интонация совсем не добавляет интерактива, но я упорно убеждаю себя в обратном. с каждым днем все больше начинаем уже общаться и разговаривать. мы болтливые, говорит мама))))“ – подписал видео Влад Топалов.
Напомним, ранее Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и сыном.
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