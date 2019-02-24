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"Девчушка из Одессы": Регина Тодоренко станет ведущей сразу трех шоу

Комментариев: 1
Телеведущая создаст блог, посвященный материнству.
"Девчушка из Одессы": Регина Тодоренко станет ведущей сразу трех шоу
"Девчушка из Одессы": Регина Тодоренко станет ведущей сразу трех шоу
instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает радовать поклонников новыми снимками и интересными постами в соцсети.

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Недавно на своей странице в Instagram звезда рассказала, что в этом году станет ведущей как минимум трех шоу.

Знаменитость отметила, что во всех трех программах она примеряет совершенно разные роли. Регина станет интервьюером, путешественницей, а также запустит блог молодой мамы.

“Девчушка из Одессы. Сейчас минутка хвастовства: в этом году точно будет 3 шоу с моим участием на TV и YOUTUBE. В каком амплуа вы хотите меня видеть:

- Интервьюер(ВЕДУЩАЯ)

- Мама-блогер

- путешественница“, - поинтересовалась у подписчиков Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Тодоренко показала в шоу двойника Эми Уайнхаус и назвала любимых певцов.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  25.02.2019, 19:38
Оценка:  0
pусский
Три раза лизну её пиздy, когда подмоется после Топалова, бля!
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