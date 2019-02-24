"Девчушка из Одессы": Регина Тодоренко станет ведущей сразу трех шоу

Телеведущая создаст блог, посвященный материнству.

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает радовать поклонников новыми снимками и интересными постами в соцсети.

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Недавно на своей странице в Instagram звезда рассказала, что в этом году станет ведущей как минимум трех шоу.

Знаменитость отметила, что во всех трех программах она примеряет совершенно разные роли. Регина станет интервьюером, путешественницей, а также запустит блог молодой мамы.

“Девчушка из Одессы. Сейчас минутка хвастовства: в этом году точно будет 3 шоу с моим участием на TV и YOUTUBE. В каком амплуа вы хотите меня видеть: - Интервьюер(ВЕДУЩАЯ) - Мама-блогер - путешественница“, - поинтересовалась у подписчиков Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Тодоренко показала в шоу двойника Эми Уайнхаус и назвала любимых певцов.