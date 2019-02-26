"Что я наделала?": Слава Каминская испортила собственную фигуру (фото)

Солистка "НеАнгелов" обратилась к поклонникам.

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Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская часто делится в социальных сетях фотографиями, на которых демонстрирует свою стройную и сексуальную фигуру. Однако на этот раз певица немного перестаралась.

На днях в своем Instagram Слава опубликовала кадр, на котором позирует в купальнике, подчеркивающем формы звезды. В подписи к фотографии Слава Каминская написала:

Знатокам «фотошопа » вопрос: что я наделала?"

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Очевидно, что певица отредактировала собственную фигуру в приложении: на снимке ее губы выглядят пухлыми, а талия значительно тоньше. Однако, некоторым поклонникам и такие метаморфозы пришлись по вкусу. "Красотка", "Все равно выглядишь супер!", "Умопомрачительная", - пишут в комментариях фолловеры Славы.

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