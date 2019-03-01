Певица MARUV внезапно стала длинноволосой блондинкой

Певица опубликовала видео, на котором предстала в новом образе.

Победительница Нацотбора на “Евровидение-2019“, украинская певица MARUV удивила поклонников неожиданной сменой имиджа.

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Звезда опубликовала в Instagram-Stories видео, на котором позирует с длинными светлыми волосами.

В ролике MARUV исполняет акустическую версию композиции “Siren Song“, с которой она победила в Нацотборе 23 февраля.

Напомним, 25 февраля НОТУ официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не поедет на “Евровидение-2019“. В НОТУ отметили, что национальный вещатель и певица не пришли к согласию по ряду причин.

27 февраля стало известно, что Украина не будет участвовать в “Евровидении-2019“.