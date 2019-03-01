Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Певица MARUV внезапно стала длинноволосой блондинкой

Комментариев: 1
Певица опубликовала видео, на котором предстала в новом образе.
Певица MARUV внезапно стала длинноволосой блондинкой
Певица MARUV внезапно стала длинноволосой блондинкой
instagram.com/maruvofficial

Победительница Нацотбора на “Евровидение-2019“, украинская певица MARUV удивила поклонников неожиданной сменой имиджа.

Читай также: Руслана раскритиковала решение об отказе от участия в “Евровидение-2019“

Звезда опубликовала в Instagram-Stories видео, на котором позирует с длинными светлыми волосами.

В ролике MARUV исполняет акустическую версию композиции “Siren Song“, с которой она победила в Нацотборе 23 февраля.

Напомним, 25 февраля НОТУ официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не поедет на “Евровидение-2019“. В НОТУ отметили, что национальный вещатель и певица не пришли к согласию по ряду причин.

27 февраля стало известно, что Украина не будет участвовать в “Евровидении-2019“.

Поделись:
Теги: MARUV
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
джеф    01.03.2019, 17:51
Оценка:  0
джеф
Марамойка
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь