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Руслана раскритиковала решение об отказе от участия в "Евровидение-2019"

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 4
Певица заявила, что категорически против такого решения НОТУ.
Руслана раскритиковала решение об отказе от участия в "Евровидение-2019"
Руслана раскритиковала решение об отказе от участия в "Евровидение-2019"
instagram.com/ruslana.lyzhychko

Победительница “Евровидения-2004“, украинская певица Руслана Лыжичко раскритиковала решение НОТУ об отказе от участия в песенном конкурсе в этом году. Об этом артистка рассказала своим подписчикам в Facebook и Instagram.

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Звезда сообщила, что категорически против такого решения. И  напомнила, как в 2004 году Украина также была на грани отказа от участия.

“Я категорично проти рішення щодо відмови України від участі у Євробаченні 2019! Якщо розповсюджена інформація про те, що цьогоріч Україна відмовляється від участі у пісенному конкурсі Євробачення, є остаточною, то для мене це однозначно дуже болісна новина. У рік, коли я поїхала, Україна теж була на межі відмови від участі, якби я не прийняла рішення брати участь.  У 2004 році відбувався закритий національний відбір, і двоє з трьох претендентів відмовилися від пропозиції Національної Телекомпанії взяти участь у Євробаченні. Я ж одразу без зайвих роздумів прийняла цю пропозицію“, - написала певица.

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Руслана утверждает, что в нашей стране много талантливых артистов, которые точно достойны представлять страну на Евровидении. Поэтому ни в коем случае нельзя отказываться от конкурса. Надо искать решения и давать дорогу молодым талантам.

“Що ми цим хочемо сказати чи довести? Який меседж ми цим несемо світові? Що у нас немає, що винести на світовий рівень? Але це неправда! У нас безліч талановитих артистів, молодих, невідкритих чи знаних лише в Україні імен, які точно гідні представляти країну на Євробаченні.  Я впевнена, що якщо Україна, а точніше відповідальні за це рішення, захочуть знайти рішення, воно буде знайдене. Відмова – це поступ назад. А нам треба йти тільки вперед. Всі ці роки Україна на міжнародній арені заявляла, що ми молода і прогресивна країна. Ми не можемо відмовлятися від Євробачення. Треба шукати рішення і давати дорогу молодим талантам України“.

Также певица предложила разработать новую процедуру еще одного Нацотбора.

“Я вважаю, що варто розробити нову, нехай антикризову, процедуру ще одного відбору, дати нові, нехай повторні(але не потворні) можливості для другого шансу. Знайти ресурси, час, інші можливості для повторного відбору, чи випрацювати альтернативну процедуру, але представити достойно Україну на конкурсі - для мене це питання навіть не конкурсу, а обличчя країни“.

Напомним, 27 февраля стало известно, что Украина не будет участвовать в “Евровидении-2019“.

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Теги: Евровидение 2019, Руслана
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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Вячеслав  (аноним)  28.02.2019, 16:20
Оценка:  0
Вячеслав
15:55 Порядок будешь наводить на киче.
гость  (аноним)  28.02.2019, 15:47
Оценка:  -3
гость
Молодец, Руслана! Если "организаторы Национального отбора" пошли против украинского народа, то надо их выслать на историческую родину - в Мокшандию. Там фашиствующий карлик быстро сделает им козью морду за всё хорошее.
МаюРацию    28.02.2019, 15:55
Оценка:  +3
МаюРацию
Не утруждайтесь,мы сами придём,порядок наведём!(т.к пандера не справился)
Sancho-s    28.02.2019, 15:36
Оценка:  -2
Sancho-s
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