Организаторы объяснили, почему Украина в этом году не поедет на Евровидение.

Украина не будет принимать участия в Евровидении-2019 instagram.com/eurovision.ua

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Украина отказалась от участия в песенном конкурсе “Евровидение“-2019, который пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Об этом официально заявили организаторы Национального отбора. опубликованном на сайте “UA: Суспільне мовлення“. Текст заявления был опубликовали на сайте Суспильного. В нем также объяснили, по каким причинам Украина не будет отправлять своего участника на Евровидение.

Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор на Украину на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор, - написано в заявлении.

Также в НОТУ заявили, что, поскольку с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе, то предложили заменить MARUV в Тель-Авиве только тем исполнителям, которые вошли в 6-ку победителей. Напомним, что все финалисты поочередно отказались от предложения НОТУ.

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Основной причиной отказа от участия в заявлении НОТУ отметили то, что Национальный отбор-2019 выявил и привлек внимание общества к проблемам музыкальной индустрии в Украине и факту гастролей украинских музыкантов в стране-агрессоре. Отдельно в НОТУ отметили, что Законы Украины не предоставляют никаких ограничений по работе артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.

В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации течении национального отбора, Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019, - написано в заявлении.

Как ранее сообщалось, в финале Национального отбора победила певица MARUV. Однако после своей победы MARUV не пришла к согласию с UA: Суспільне мовлення и не подписала договор, в следствие чего ее кандидатуру не утвердили для участия в конкурсе.

Ранее мы писали, что НОТУ показало договор с участниками Евровидения.