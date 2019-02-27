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Украина не будет принимать участия в Евровидении-2019

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 15
Организаторы объяснили, почему Украина в этом году не поедет на Евровидение.

Украина не будет принимать участия в Евровидении-2019
Украина не будет принимать участия в Евровидении-2019
instagram.com/eurovision.ua

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Украина отказалась от участия в песенном конкурсе “Евровидение“-2019, который пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Об этом официально заявили организаторы Национального отбора.  опубликованном на сайте “UA: Суспільне мовлення“. Текст заявления был опубликовали на сайте Суспильного. В нем также объяснили, по каким причинам Украина не будет отправлять своего участника на Евровидение. 

Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор на Украину на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор, - написано в заявлении.

Также в НОТУ заявили, что, поскольку с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе, то предложили заменить MARUV в Тель-Авиве только тем исполнителям, которые вошли в 6-ку победителей. Напомним, что все финалисты поочередно отказались от предложения НОТУ.

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Основной причиной отказа от участия в заявлении НОТУ отметили то, что Национальный отбор-2019 выявил и привлек внимание общества к проблемам музыкальной индустрии в Украине и факту гастролей украинских музыкантов в стране-агрессоре. Отдельно в НОТУ отметили, что Законы Украины не предоставляют никаких ограничений по работе артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.

В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации течении национального отбора, Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019, - написано в заявлении.

Как ранее сообщалось, в финале Национального отбора победила певица MARUV. Однако после своей победы MARUV не пришла к согласию с UA: Суспільне мовлення и не подписала договор, в следствие чего ее кандидатуру не утвердили для участия в конкурсе. 

Ранее мы писали, что НОТУ показало договор с участниками Евровидения.

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Теги: Евровидение 2019, Нацотбор Евровидение 2019, MARUV
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Комментариев (15)
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гость  (аноним)  27.02.2019, 20:50
Оценка:  0
гость
Не хотят ехать выступать, и не надо. Больно надо нам этот никому не интересный конкурс. Если бы хотели, то согласились на все условия. Они заранее знают, что ихнее вытье там никто не оценит.
гость  (аноним)  27.02.2019, 20:43
Оценка:  0
гость
Пущай ента Марув дует в рашку и там в стриптиз клубах выступает вместе со своим порно - сопровождением! И заодно узнает, какое население Рашки и что Рашка спонсирует бандитов на Донбассе. А то типа я за мир и ничего не знаю! Пошла НХ, коллаборантка и предательница! голоса нет все равно у нее net.
гость  (аноним)  27.02.2019, 20:29
Оценка:  -1
гость
Какой удар! Какая трагедия! Как это пережить? Как Украина переживет такое горе? Плачу горькими слезами второй день...Так мечтал увидеть девушек из борделя, показывающих свои промежности и изображающих групповуху на сцене... Конец света наступит без нас на Евровидении!!!
Кырмызы_вэ_бейаз    27.02.2019, 20:41
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Если бы Россия туда не попала, вы бы кричали, что Евровидение - показатель признания страны и стыд и позор не попасть на него!
Л_о_л_а    27.02.2019, 20:28
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Очень жаль... хоть вокал у Марув слабоват, но постановка была на призовое место....
из-за тупого майданного рагулья в очередной раз страдает страна
гость  (аноним)  27.02.2019, 20:23
Оценка:  -1
гость
В постсоветских странах до сих пор относятся к этому конкурсу, как к какой-то священной корове, хотя он давно исжил себя, и ничего не приносит кроме дополнительных трат и пафоса.
Л_о_л_а    27.02.2019, 20:26
Оценка:  0
Л_о_л_а
порохоботы вы такие смешные...как дети
гость  (аноним)  27.02.2019, 20:20
Оценка:  -1
гость
Ура! Не стоит тратить деньги на этот тупой конкурс для домохозяек!!!!
Л_о_л_а    27.02.2019, 20:27
Оценка:  +2
Л_о_л_а
деньги на конкурс тратит участник....так что. боты. вы смешны....
nahposlan    27.02.2019, 20:16
Оценка:  +3
nahposlan
Жаль конечно, но лучше так, чем быть марионеткой нынешней фашистской власти.
русский  (аноним)  27.02.2019, 20:11
Оценка:  0
русский
СЛАВА ВЕЛИКОЙ РОССИИ !!!!
Кырмызы_вэ_бейаз    27.02.2019, 20:42
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Ты опять у себя в Черновцах нажралось паленой горилки?
гость  (аноним)  27.02.2019, 20:09
Оценка:  0
гость
Ооооох
Слава Богу ,х()хлосвиньи не едут на Евровидение!!!!
СВИНЬЯМ не место среди людей!!!!
гость  (аноним)  27.02.2019, 20:08
Оценка:  +3
гость
И так со всем, за что берётся тупое майданное рагульё!
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