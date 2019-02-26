В муке и со скалкой: Иван Дорн опубликовал фото с дочкой

Украинский исполнитель Иван Дорн показал свою дочь поклонникам.

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Известный украинский певец Иван Дорн, который станцевал в поддержку MARUV под ее Siren Song, показал свою дочку. Совместный снимок с малышкой артист опубликовал в Instagram.

В кадре Дорн стоит на кухне со скалкой, перепачканный мукой, а рядом позирует Василиса.

Послушай, деточка! Главное, не одевай черное перед пыльной работой, – подписал певец фотографию.

Ранее Ivona рассказывала, что певица MARUV внезапно стала длинноволосой блондинкой.