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В муке и со скалкой: Иван Дорн опубликовал фото с дочкой

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Украинский исполнитель Иван Дорн показал свою дочь поклонникам.
Иван Дорн опубликовал редкое фото с дочкой
Иван Дорн опубликовал редкое фото с дочкой
Instagram/dio.bogdan

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Известный украинский певец Иван Дорн, который станцевал в поддержку MARUV под ее Siren Song, показал свою дочку. Совместный снимок с малышкой артист опубликовал в Instagram.

В кадре Дорн стоит на кухне со скалкой, перепачканный мукой, а рядом позирует Василиса. 

Послушай, деточка! Главное, не одевай черное перед пыльной работой, – подписал певец фотографию.

Ранее Ivona рассказывала, что певица MARUV внезапно стала длинноволосой блондинкой.

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Теги: Иван Дорн, фото, звездные дети
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