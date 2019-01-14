Оля Полякова трогательно поздравила дочь с днем рождения
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"Меня распирает гордость что у меня такая дочь", - призналась Оля Полякова. Дело в том, что сегодня звезда празднует День рождения своей дочери Марии, которой 2 марта исполняется 14 лет.
Трогательный пост суперблондинка разместила в своем Instagram.
Моя зайка, Машенька тебе 14, в таких случаях говорят “о даже не верится“ или “как быстро время пролетело“, а я скажу – мне верится! Я помню каждый миг с момента как ты появилась и 14 лет учила меня, быть мамой, и скажу тебе ты не плохо справлялась, – написала Оля.
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Певица добавила, что очень гордится своим чадом.
14... а ты уже такая самостоятельная , ответственная, очень предприимчивая, умная, а главное очень нежная , чуткая и хорошая девочка! Меня распирает гордость что у меня такая дочь, я даже немножко не верю, это огромное счастье быть твоей мамой, - подытожила Полякова.
Напомним, что ранее Оля Полякова намекнула, что могла бы поехать на “Евровидение“.
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