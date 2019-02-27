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Ева Лонгория растрогала Сеть милым снимком с маленьким сыном

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19 февраля малышу исполнилось восемь месяцев.
Ева Лонгория растрогала Сеть милым снимком с маленьким сыном
Ева Лонгория растрогала Сеть милым снимком с маленьким сыном
instagram.com/evalongoria

Звезда сериала “Отчаянные домохозяйки“, американская актриса и модель Ева Лонгория поделилась с поклонниками трогательным снимком с сыном Сантьяго. Недавно мальчику исполнилось восемь месяцев.

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Лонгория родила малыша 19 июня 2018 года. Отметим, что для актрисы и ее мужа Хосе Антонио Бастона это первый ребенок.

На днях Ева опубликовала новый снимком с подросшим Сантьяго на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке Лонгория держит сына на руках и улыбается с ним на камеру.

“Его улыбка заставляет меня улыбаться“, – подписала снимок актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

His smile makes me smile #BabyBaston

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Напомним, ранее Ева Лонгория показала фигуру в купальнике через полгода после родов.

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Теги: Ева Лонгория
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Источник: Ivona.bigmir.net

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