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Оля Полякова намекнула, что могла бы поехать на "Евровидение"

Комментариев: 4
Звезда опубликовала шуточный пост в Instagram.
Оля Полякова намекнула, что могла бы поехать на "Евровидение"
Оля Полякова намекнула, что могла бы поехать на "Евровидение"
instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова удивила поклонником новым постом в соцсети.

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Артистка намекнула на то, что могла бы стать представителем Украины на песенном конкурсе “Евровидение-2019“. На своей странице в Instagram звезда разместила забавную публикацию.

“Однажды ты спросишь меня: “Кто поедет на Евровидение?“. И я отвечу: “Никто“. И ты уснешь спокойно, так и не узнав, что на Евровидение поеду я!“, - написала Оля Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#нацотбор

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Подписчики поддержали певицу и даже придумали хэштег #ОляРятуйЄвробачення.

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“О даааа,покажи им какие в Украине королевы ночи“, “Олю на Евровидение!!! Собираем подписи“, “Так їдь, обов‘язково! Ти порвеш всіх!“, “Оля сделает всех“, “дааааа так бы сразу, можно было и без отборов“, “Оличка езжайте по любому!!! Вот это будет рванина!!! Это круть!!!“ – оставили комментарии к публикации фолловеры Поляковой.

Напомним, ранее незрячий участник шоу “Дивовижні люди“ довел до слез Олю Полякову.

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Теги: Оля Полякова, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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Sancho-s    01.03.2019, 17:19
Оценка:  0
Sancho-s
С чем? С шлёпками? Хватит позорить страну
ГунВсемогущий    01.03.2019, 17:05
Оценка:  +1
ГунВсемогущий
Оля,твоё место в Колхозовидении.
k2s11ltk    01.03.2019, 17:00
Оценка:  +1
k2s11ltk
Соплякову геть з усіх ефірірів, тупа кобила ото вже насмішила!
А на євробачення треба делегувати, та урочисто відправити Зіанджу, вона виконає все як потрібно!
pусский  (аноним)  01.03.2019, 16:55
Оценка:  0
pусский
Давай, покажи им свой лохматый "персик"!
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