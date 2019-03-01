Оля Полякова намекнула, что могла бы поехать на "Евровидение"

Звезда опубликовала шуточный пост в Instagram.

Украинская певица Оля Полякова удивила поклонником новым постом в соцсети.

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Артистка намекнула на то, что могла бы стать представителем Украины на песенном конкурсе “Евровидение-2019“. На своей странице в Instagram звезда разместила забавную публикацию.

“Однажды ты спросишь меня: “Кто поедет на Евровидение?“. И я отвечу: “Никто“. И ты уснешь спокойно, так и не узнав, что на Евровидение поеду я!“, - написала Оля Полякова.

Подписчики поддержали певицу и даже придумали хэштег #ОляРятуйЄвробачення.

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“О даааа,покажи им какие в Украине королевы ночи“, “Олю на Евровидение!!! Собираем подписи“, “Так їдь, обов‘язково! Ти порвеш всіх!“, “Оля сделает всех“, “дааааа так бы сразу, можно было и без отборов“, “Оличка езжайте по любому!!! Вот это будет рванина!!! Это круть!!!“ – оставили комментарии к публикации фолловеры Поляковой.

Напомним, ранее незрячий участник шоу “Дивовижні люди“ довел до слез Олю Полякову.