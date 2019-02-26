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"Я люблю еду": Солистка "НеАнгелов" раскритиковала собственную фигуру

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Слава Каминская показала новое фото в купальнике.
"Я люблю еду": Солистка "НеАнгелов" раскритиковала собственную фигуру
"Я люблю еду": Солистка "НеАнгелов" раскритиковала собственную фигуру
instagram.com/babaslavka

Украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с поклонниками новыми кадрами с семейного отдыха в ОАЭ.

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В своем Instagram-аккаунте исполнительница разместила несколько фото, на которых позирует в зеленом купальнике.

В подписи к первому снимку исполнительница заявила, что всегда мечтала иметь стройную фигуру, но ей мешает ее любовь к вкусной еде.

“Как бы мне не хотелось быть стройной, но я люблю еду. Фото в купальнике - это не мое в нынешней поездке. Пресс у меня всегда был стабильный)))) поэтому пока только так, для галочки“, - подписала снимок Каминская.

На втором снимке артистка позирует в том же купальнике на берегу моря.

Литл пони тоже кони, - дополнила фото забавной подписью Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литл пони тоже кони :))))

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская показала трогательный снимок с мужем.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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