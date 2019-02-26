"Я люблю еду": Солистка "НеАнгелов" раскритиковала собственную фигуру
Украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с поклонниками новыми кадрами с семейного отдыха в ОАЭ.
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В своем Instagram-аккаунте исполнительница разместила несколько фото, на которых позирует в зеленом купальнике.
В подписи к первому снимку исполнительница заявила, что всегда мечтала иметь стройную фигуру, но ей мешает ее любовь к вкусной еде.
“Как бы мне не хотелось быть стройной, но я люблю еду. Фото в купальнике - это не мое в нынешней поездке. Пресс у меня всегда был стабильный)))) поэтому пока только так, для галочки“, - подписала снимок Каминская.
На втором снимке артистка позирует в том же купальнике на берегу моря.
Литл пони тоже кони, - дополнила фото забавной подписью Слава.
Напомним, ранее Слава Каминская показала трогательный снимок с мужем.
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