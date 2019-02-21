Слава Каминская поделилась забавными семейными снимками с отдыха

Певица вместе с мужем и детьми отправилась в отпуск.

Украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская сейчас отдыхает вместе с семьей в Дубае. Об этом артистка рассказала на своей официальной странице в Instagram.

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Звезда разместила снимки, на которых позирует с мужем Эдгаром, дочерью Лаурой и сыном Леонардом в забавных желтых костюмах.

Отметим, что Каминская и ее дети обожают носить одежду одинакового цвета. И путешествие в ОАЭ не стало исключением.

Напомним, ранее Слава Каминская показала, ради чего пожертвовала фигурой.