Слава Каминская показала, ради чего пожертвовала фигурой

Певица не смогла устоять перед вкусными грузинскими блюдами.

Известная украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская сейчас отдыхает в Грузии. Об этом артистка рассказала на своей официальной странице в Instagram.

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Звезда разместила фото, на котором запечатлена на фоне грузинского пейзажа. В подписи к снимку она написала, что очень любит Грузию.

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Также Слава опубликовала видео из мастер-класса по приготовлению хинкали. В подписи к ролику, звезда рассказала, что именно это блюдо заставило ее пожертвовать стройной фигурой во время поездки в Грузию.

“Я клялась и божилась, что буду есть один салат и даже взяла с собой форму , для спорта – ожидание. Но реальность оказалась другой. Даже я при всём своём желании быть в форме, кушаю с утра до вечера. Сегодня у нас был мастер-класс по приготовлению самых вкусных хинкали, и, понятно, пришлось их утилизировать с помощью своего же рта“, - написала Каминская.

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