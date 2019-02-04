Слава Каминская показала, ради чего пожертвовала фигурой
Известная украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская сейчас отдыхает в Грузии. Об этом артистка рассказала на своей официальной странице в Instagram.
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Звезда разместила фото, на котором запечатлена на фоне грузинского пейзажа. В подписи к снимку она написала, что очень любит Грузию.
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Также Слава опубликовала видео из мастер-класса по приготовлению хинкали. В подписи к ролику, звезда рассказала, что именно это блюдо заставило ее пожертвовать стройной фигурой во время поездки в Грузию.
“Я клялась и божилась, что буду есть один салат и даже взяла с собой форму , для спорта – ожидание. Но реальность оказалась другой. Даже я при всём своём желании быть в форме, кушаю с утра до вечера. Сегодня у нас был мастер-класс по приготовлению самых вкусных хинкали, и, понятно, пришлось их утилизировать с помощью своего же рта“, - написала Каминская.
Я клялась и божилась , что буду есть один салат и даже взяла с собой форму , для спорта ожидание /но реальность оказалась другой Даже я при всём своём желании быть в форме , кушаю с утра до вечера Сегодня у нас был мастер-класс по приготовлению самых вкусных хинкали и понятно пришлось их утилизировать с помощью своего же рта Я настоятельно рекомендую посетить эту замечательную страну И если нужны контакты поселения и выгуливания , в этих ребятах я уверена на 100000% @tbilisi_vip_apartments встретят , поселят , накормят сильно накормят
Напомним, ранее Вера Брежнева восхитила поклонников своей физической подготовкой.
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