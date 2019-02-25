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Слава Каминская показала трогательный снимок с мужем

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Сейчас солистка "НеАнгелов" отдыхает вместе с семьей в ОАЭ.
Слава Каминская показала трогательный снимок с мужем
Слава Каминская показала трогательный снимок с мужем
instagram.com/babaslavka

Известная певица, участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская порадовала поклонников свежим кадром с семейного отдыха в ОАЭ.

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На своей официальной странице в Instagram звезда разместила фото, на котором позирует с мужем Эдгаром. Пара целуется и нежно обнимается.

Трогательный снимок артистка решила дополнить забавной подписью.

Судя по этому фото много каши ели оба, - написала Слава Каминская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судя по этому фото)))) много каши ели оба

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская поделилась забавными семейными снимками с отдыха.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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