Слава Каминская показала трогательный снимок с мужем
Сейчас солистка "НеАнгелов" отдыхает вместе с семьей в ОАЭ.
Известная певица, участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская порадовала поклонников свежим кадром с семейного отдыха в ОАЭ.
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На своей официальной странице в Instagram звезда разместила фото, на котором позирует с мужем Эдгаром. Пара целуется и нежно обнимается.
Трогательный снимок артистка решила дополнить забавной подписью.
Судя по этому фото много каши ели оба, - написала Слава Каминская.
Напомним, ранее Слава Каминская поделилась забавными семейными снимками с отдыха.
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