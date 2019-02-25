Слава Каминская показала трогательный снимок с мужем

Сейчас солистка "НеАнгелов" отдыхает вместе с семьей в ОАЭ.

Известная певица, участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская порадовала поклонников свежим кадром с семейного отдыха в ОАЭ.

Читай также: Владимир Дантес показал пикантный снимок с женой

На своей официальной странице в Instagram звезда разместила фото, на котором позирует с мужем Эдгаром. Пара целуется и нежно обнимается.

Трогательный снимок артистка решила дополнить забавной подписью.

Судя по этому фото много каши ели оба, - написала Слава Каминская.

Напомним, ранее Слава Каминская поделилась забавными семейными снимками с отдыха.