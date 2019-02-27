"Женщины, носящие хиджаб - часть модной индустрии" - Джиджи Хадид снялась для глянца
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Американская супермодель палестинского происхождения 23-летняя Джиджи Хадид снялась для обложки арабского Vogue и дала глянцу откровенное интервью.
Хадид появилась на страницах журнала в нескольких образах. Она позирует в нарядах от таких известных брендов, как Ashi Studio, Yohi Yamamoto, Maison Fabre. Среди них - женственное открытое платье и два наряда с элементами мужского костюма.
Кадры фотосессии и несколько цитат из интервью появились в Инстаграм Vogue Arabia.
“A lot of people make assumptions about my family, but our childhood wasn’t ‘Hollywood.' My parents never made their success an excuse for me.“ In this inside image from our cover shoot, @GigiHadid dazzles in a fairytale dress by Saudi Arabian designer @AshiStudio. Keep an eye out for the Arabic cover, we will post it soon! Read our exclusive interview with the supermodel in the March 2019 issue, on stands soon. #BuyArabDesigners #GigiHadid #VogueArabia “كثير من الناس يطرحون افتراضات عن عائلتي، ولكن نحن لم ننشأ بأسلوب ’هوليوود‘، ولم يسمح لي والداي باستغلال نجاحهما“. تتألق جيجي حديد في هذه الصورة التي تستعرضها صفحات موضوع الغلاف بفستان أسطوري من تصميم دار الأزياء السعودية آشي ستوديو. ترقبوا إزاحة الستار عن الغلاف العربي لهذا العدد الخاص الذي يحتفي بمرور عامين على انطلاق المجلة في نسختها الورقية. طالعوا حوارنا الحصري مع العارضة الشهيرة في عدد مارس 2019، الذي يصل قريباً إلى منافذ البيع. #شراء_التصاميم_العربية #جيجي_حديد #ڤوغ_العربية
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В одном из высказываний, модель размышляет на тему, как женщины, которые носят хиджаб, сочетаются с мировой индустрией моды.
Женщины, которые носят хиджаб или одеваются скромно, заслуживают того, чтобы видеть себя на страницах модных изданий и быть частью индустрии моды. И это та важная миссия, которую осуществляет Vogue Arabia на мировой модной арене. Носить хиджаб – не значит не интересоваться модой, - отметила супермодель.
“Women who wear hijabs or dress modestly deserve to feel represented and see themselves in fashion images, and that is an important role that #VogueArabia plays on the world stage,“ shares @GigiHadid, standing up for Arab women. Don’t forget to pick up our second anniversary issue and go to Vogue.me for all the backstage access to our shoot. Cover 2 of 2. #GigiHadid “للمحجبات ومرتديات الأزياء المحتشمة الحق في المطالبة بتمثيلهن وظهورهن في صور الأزياء والموضة، وهذا دور مهم تلعبه #ڤوغ_العربية على الساحة العالمية“، هكذا عبرت جيجي حديد عن دعمها للنساء العربيات. لا تنسوا الحصول على نسختكم من هذا العدد الخاص الذي يحتفي بمرور عامين على انطلاق المجلة في نسختها الورقية، وتفضلوا بزيارة موقع ڤوغ العربية لتطلعوا على كواليس جلسة تصوير الغلاف وتشاهدوا جميع صورها. الصورة للغلاف الثاني من غلافيّ العدد الجديد. #جيجي_حديد Editor-in-Chief: Manuel Arnaut (@mrarnaut) | Photography: Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) | Model: Gigi Hadid at IMG (@gigihadid) | Style: Katie Trotter (@katieellentrotter) and Michael Philouze (@michael_philouze) | Hair: Odile Gilbert at L’Atelier 68 (@odilegilbert_official) | Makeup: Stéphane Marais at Studio 57 (@@stephane_marais_officiali) | Calligrapher: Mohamad Ghulman (@heyghulman)
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Также Хадид рассказала, что прокладывала себе путь к успеху самостоятельно, без чьей-либо протекции.
Многие люди делают выводы, исходя из того, кем является моя семья. Но мое детство не было голливудским. Мои родители никогда не разделяли свой успех со мной и, тем более, не делали его оправданием для меня. От меня всегда ждали самостоятельности, поэтому мне приходилось усердно работать и прикладывать максимум усилий для того, чтобы чего-то добиться, - заявила звезда.
“Being Arab has influenced me to be open and loving of all backgrounds, realizing that being more of one thing doesn’t make you less of something else.” It’s #VogueArabia’s second anniversary issue and Palestinian descent star @GigiHadid returns to our cover. The supermodel was shot for the first time by iconic photographer Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) in a collector’s issue you cannot miss. Check our link in bio for a sneak peak of our cover story where Hadid discusses her career goals, family life and her Arab heritage. Cover 1 of 2 #GigiHadid #PeterLindbergh “كَوني عربيّة جعلني أكثر انفتاحاً ومحبة لكل الخلفيات، وأدركتُ أن امتلاك المرء لقدر أكبر من شيء ما لا يجعل نصيبه أقل في شيء آخر“. في هذا العدد المميّز الذي نحتفل من خلاله بمرور عامين على انطلاق #ڤوغ_العربية في نسختها الورقية، تعود النجمة ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد لتزيِّن غلافنا مجدداً. ورغم ظهورها من قبل على عديد من الأغلفة، فإنها تتألق على غلاف هذا العدد المميّز، الذي يغازل شغف هواة الجمع، بعدسة المصور الأيقوني بيتر ليندبيرغ لأول مرة طوال تاريخها، لذا احرصوا على اقتناء نسختكم. تفضلوا بالضغط على الرابط في البايو لتلقوا نظرة إلى موضوع الغلاف الذي تتحدث فيه جيجي عن أهدافها المهنية، وحياتها العائلية، وإرثها العربي. الصورة للغلاف الأول من غلافيّ العدد الجديد. #جيجي_حديد #بيتر_ليندبيرغ Editor-in-Chief: Manuel Arnaut (@mrarnaut) | Photography: Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh) | Model: Gigi Hadid at IMG (@gigihadid) | Style: Katie Trotter (@katieellentrotter) and Michael Philouze (@michael_philouze) | Hair: Odile Gilbert at L’Atelier 68 (@odilegilbert_official) | Makeup: Stéphane Marais at Studio 57 (@@stephane_marais_officiali) | Calligrapher: Mohamad Ghulman (@heyghulman)
Ранее мы писали, что Анна Седокова удивила сменой имиджа.
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