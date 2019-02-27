"Что у Тины на голове?": Фанатов Кароль удивил ее образ на репетиции "Голоса"
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Фанатов Тины Кароль удивил неожиданный образ артистки на фото с репетиции песенного шоу “Голос країни“. Снимок появился на странице Инстаграм фан-клуба Кароль. На фото артистка позирует с одним из участников своей команды - Богданом Богославцем. Звезда одета в свитер, а дополняет "зимний" образ необычный темный головной убор.
Сегодня! Перед съемкой “Голоса страны“! - подписали фото.
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Подписчики удивились такому образу Кароль, которая обычно подчеркнута элегантна и любит изысканные вещи.
Ну и прикид🙃 - написали в Сети.
Что у Тины на голове? - изумились фанаты.
Она уверена, что это шапка? - поинтересовались фолловеры.
Ранее мы писали, что Кароль шокировала Сеть смелым снимком.
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