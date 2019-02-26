"Спутали с голливудскими селебритис": Седокова выложила фото в неожиданном образе
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Украинская певица Анна Седокова удивила поклонников неожиданным образом. В Инстаграм звезда выставила фото, на котором предстала в ярко-красной одежде и с волосами модного “седого“ цвета. Наряд Седоковой состоит из откровенного топа и лакированного плаща. На ногах звезды - красные колготы и босоножки на шпильке.
Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной.
Очень важно просто не сдаваться. (Стивен Хокинг). И немного иной меня в объективе Alexandr Multikov, - написала Седокова.
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Подписчики Седоковой оставили множество восторженных комментариев к фото, а некоторые даже отметили, что спутали Анну с голливудскими знаменитостями.
Анечка Вам так идет очень свежо, молодо и стильно💗💗💗💗 - отметили фолловеры.
Вот это опа!!!! - написали в Сети.
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Седокова в седом! 🤣👍🔥💐🍾 - отреагировали поклонники.
Я думал это Биби Рекса. Цвет идёт глянь-ка - отметили фолловеры.
На первой секунде я подумала ,что это Скарлетт Йоханссен 🙋👍 Классная фотка 👸 - написали в Сети.
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