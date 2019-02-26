"Спутали с голливудскими селебритис": Седокова выложила фото в неожиданном образе

Анна Седокова выложила яркий снимок в красной лаковой одежде.

"Немного иной меня": Седокова предстала в неожиданном образе на фото instagram.com/annasedokova

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Украинская певица Анна Седокова удивила поклонников неожиданным образом. В Инстаграм звезда выставила фото, на котором предстала в ярко-красной одежде и с волосами модного “седого“ цвета. Наряд Седоковой состоит из откровенного топа и лакированного плаща. На ногах звезды - красные колготы и босоножки на шпильке.

Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной.

Очень важно просто не сдаваться. (Стивен Хокинг). И немного иной меня в объективе Alexandr Multikov, - написала Седокова.

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Подписчики Седоковой оставили множество восторженных комментариев к фото, а некоторые даже отметили, что спутали Анну с голливудскими знаменитостями.

Анечка Вам так идет очень свежо, молодо и стильно💗💗💗💗 - отметили фолловеры.

Вот это опа!!!! - написали в Сети.

Читай также: Названа популярнейшая женщина в Instagram Седокова в седом! 🤣👍🔥💐🍾 - отреагировали поклонники.

Я думал это Биби Рекса. Цвет идёт глянь-ка - отметили фолловеры.

На первой секунде я подумала ,что это Скарлетт Йоханссен 🙋👍 Классная фотка 👸 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Брежнева пожаловалась на хандру.

