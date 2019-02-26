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Melovin похвастался кардинальной сменой имиджа

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Певец перекрасил волосы в другой цвет.
Melovin похвастался кардинальной сменой имиджа
Melovin похвастался кардинальной сменой имиджа
instagram.com/melovin_official

Украинский певец, участник “Евровидения-2018“ Melovin неожиданно решил изменить свою внешность. Артист перекрасил волосы в седой цвет.

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Новым образом звезда похвастался в своем Instagram-аккаунте. В подписи к снимку исполнитель поздоровался со своими поклонниками, которые называют себя “меловинаторами“.

 “Дуже гарний, тобі пасує той колір“, “Почему это так красиво“, “Тебе идёт, я просто немного в шоке, это было неожиданно!“, - написали подписчики в комментариях к публикации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hi #MELOVINATORS

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

Напомним, ранее Наталья Могилевская решилась на смену прически.

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Теги: MELOVIN
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Источник: Ivona.bigmir.net

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