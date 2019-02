Леся Никитюк шокировала поклонников новым нарядом

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников яркими снимками. Недавно звезда опубликовала в Instagram новый кадр, на котором предстала в соблазнительном образе.

На свежем фото девушка позирует в белом боди и розовой меховой шапке. Снимок сделала сама телеведущая гостиничном номере украинского горнолыжного курорта Буковель.

Отметим, что Никитюк отправилась в Буковель, чтобы принять участие в тест-драйве новых авто.

“This is my look of the day. Крутий вийшов weekend і #суворийтест в Буковелі;) Жодна тачка не постраждала... окрім моєї психіки“, - подписала фото Леся Никитюк.