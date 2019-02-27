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Леся Никитюк шокировала поклонников новым нарядом

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Телеведущая поделилась в Instagram откровенным кадром.
Леся Никитюк шокировала поклонников новым нарядом
Леся Никитюк шокировала поклонников новым нарядом
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать поклонников яркими снимками. Недавно звезда опубликовала в Instagram новый кадр, на котором предстала в соблазнительном образе.

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На свежем фото девушка позирует в белом боди и розовой меховой шапке. Снимок сделала сама телеведущая гостиничном номере украинского горнолыжного курорта Буковель.

Отметим, что Никитюк отправилась в Буковель, чтобы принять участие в тест-драйве новых авто.

“This is my look of the day. Крутий вийшов weekend і #суворийтест в Буковелі;) Жодна тачка не постраждала... окрім моєї психіки“, - подписала фото Леся Никитюк.

“Леся путешественница. Просто спасибо что ты есть, у тебя есть чему учиться“,“Вот это вы огонь, Леся Ивановна“, “В этом образе Вы похожи на Полякову“, “Блондинка в розовом. Суперово“, - оставили комментарии под публикацией фолловеры.

Напомним, ранее Леся Никитюк отправилась в Буковель с новым другом.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
k2s11ltk    28.02.2019, 12:04
Оценка:  0
k2s11ltk
Бридка та потворна сільска шкапа, хай вже дуба вріже бидлота!
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