"А понтов то сколько": Лободу раскритиковали в Сети за "дерзкое" видео

Светлану Лободу раскритиковали за ролик, в котором она показала, как готовится к "Голос. Дети".

"А понтов то сколько": Лободу раскритиковали в Сети за видео instagram.com/lobodaofficial

Читай также: “Блестящая“ Каменских заинтриговала переменами в “Рассмеши комика“

Украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали за излишние “понты“ на видео подготовки конкурса “Голос. дети“. В новом сезоне российского “Голоса“ Лобода выступает в роли тренера. Ролик звезда выложила на своей странице в Инстаграм. В нем под драйвовую музыку Светлана идет в длинном светлом плаще в студию, где проходит подготовка, а также эмоционально комментирует выбор песни для маленьких участников.

Читай также: “Жесть. Что с лицом?“: Лорак затроллили за снимок с Лазаревым

Многие подписчики Лободы похвалили ее за эпатаж на видео.

Лобода здесь такая крутая и дерзкая.😘😘😘❤️❤️❤️ - написали поклонники.

Коломбо нервничает, только у него был такой плащ😂🤣😂🤣, - пошутили в Сети.

Читай также: “С животиком лучше“: В Сети заподозрили в беременности Ани Лорак

Однако, часть фолловеров возмутилась поведением Лободы и написала, что у нее стало “слишком много понтов“.

Слишком ярко выраженная звёздная болезнь. Прекрасно понимаю, что приходится много и усердно работать, но после орла и решки с её участием разочаровала своей “богемностью“. Будь проще и ближе к народу! У меня всё, - отметили в комментариях.

Ой, нет. Излишняя вотэта крутость и напыщеность, - прокомментировали фолловеры.

А понтов то сколько, - написали в комментариях.

Смотрящая за централом, - написали в Сети.





Читай также: Светлана Лобода шокировала фанов снимком без макияжа

Чуть раньше Светлана написала в Сети комментарий по поводу конкурса “Голос“, отметив, что у нее самая сильная детская команда.



Закончили репетицию . могу с уверенностью сказать - у меня лучшие дети, - написала Лобода.

Ранее мы писали, что Ани Лорак процитировала Библию.