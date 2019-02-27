Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ани Лорак подписала новые фото цитатой из Библии

Комментариев: 3
Лорак выложила новые фото и процитировала библейскую притчу.

Ани Лорак в подписи к фото написала цитату из Библии
Ани Лорак в подписи к фото написала цитату из Библии
instagram.com/anilorak/

Читай также: “Любовь и позитив“: Лорак показала верного друга

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, поделилась новыми фото, которые подписала несколько переиначенной цитатой из Библии. Фото появились в Инстаграм - на одном из них Лорак спускается по лестнице, а на втором - сидит на ступеньках.

Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды, - написала Лорак.

Читай также: Брежнева в платье с очень глубоким декольте пожаловалась на хандру

Подписчики Лорак прокомментировали ее пост, отметив, что слова очень мудрые.

В ответ на цитату Лорак “обдумать стезю“ - в комментариях даже появился стих о Лорак и еще одной украинской певице - Светлане Лободе.

Стезя обмозгована , поступь тверда. Нам Лорак поёт, нам нам поёт Лобода!!! Тандем этот шагом победным идёт и их не смутят ни враги ,ни развод!!!!! - написали в Сети.

Второй снимок из той же серии Лорак подписала еще одной крылатой фразой.

Новый день - новая жизнь. ❤️ Любви и радости каждому! - пожелала певица.

Ранее мы писали, что Лорак умилила Сеть фото с дочкой. 

Поделись:
Теги: Ани Лорак, перебежчики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
!  (аноним)  28.02.2019, 12:06
Оценка:  +1
!
гость (аноним) 28.02.2019, 11:41 - не подписывайся за ВСЕХ придурок!

для Украинцев - она "всёвпорядке" - а вот для МайДаунов - уже и Украина умерла !!! остался только ЧепушилоСтан
гость  (аноним)  28.02.2019, 11:41
Оценка:  +2
гость
почему этот сорняк вкидывают в новости. Для украинцев она уже умерла
Игрек    28.02.2019, 11:13
Оценка:  +1
Игрек
Это не из Библии. Переиначивать- себе дороже выйдет с особо тяжкими последствиями.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь