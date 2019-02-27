Ани Лорак подписала новые фото цитатой из Библии

Лорак выложила новые фото и процитировала библейскую притчу.

Ани Лорак в подписи к фото написала цитату из Библии instagram.com/anilorak/

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Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, поделилась новыми фото, которые подписала несколько переиначенной цитатой из Библии. Фото появились в Инстаграм - на одном из них Лорак спускается по лестнице, а на втором - сидит на ступеньках.

Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды, - написала Лорак.

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Подписчики Лорак прокомментировали ее пост, отметив, что слова очень мудрые.

В ответ на цитату Лорак “обдумать стезю“ - в комментариях даже появился стих о Лорак и еще одной украинской певице - Светлане Лободе.

Стезя обмозгована , поступь тверда. Нам Лорак поёт, нам нам поёт Лобода!!! Тандем этот шагом победным идёт и их не смутят ни враги ,ни развод!!!!! - написали в Сети.

Второй снимок из той же серии Лорак подписала еще одной крылатой фразой.

Новый день - новая жизнь. ❤️ Любви и радости каждому! - пожелала певица.

Ранее мы писали, что Лорак умилила Сеть фото с дочкой.