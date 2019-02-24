Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Жесть. Что с лицом?": Лорак затроллили за снимок с Лазаревым

Комментариев: 0
Ани Лорак раскритиковали в Сети за внешний вид на снимке с российским певцом Сергеем Лазаревым.

"Жесть. Что с лицом?": Лорак затроллили за снимок с Лазаревым
instagram.com/anilorak/

Читай также: “Какая вы многогранная“: Ани Лорак снялась в рекламе йогурта

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, поделилась в Сети снимком с певцом Сергеем Лазаревым. Артисты стоят в обнимку и одеты в похожих тонах.

Как же здорово было увидеться! - подписала фото Лорак.

Читай также: “Смешно и нелепо“: Лорак снова раскритиковали за внешний вид

Многим фолловерам понравился снимок и они в очередной раз заподозрили, что у Лорак с Лазаревым - романтические отношения.

Однако, часть подписчиков обратила внимание на неестественное выражения лица певицы. Многие отметили, что губы артистки выглядят странно.

Что с ее лицом? Черты лица уже неузнаваемы.Зачем ?😕 - написали в комментариях. 

Согласна, как же она себя изувечила! И почему то мне всегда хочется ее помыть..... - отметили подписчики.

Читай также: “Пополнела или все-таки беременна“: Видео Лорак вызвало жгучие споры в Сети

Жееесть)) что с фейсом ???🙈 - уточнили в Сети.

Что с губой?) - написали в комментариях.

Каролина на Джокера похожа, - отметили фолловеры.

Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, Сергей Лазарев, перебежчики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь