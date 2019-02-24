Ани Лорак раскритиковали в Сети за внешний вид на снимке с российским певцом Сергеем Лазаревым.

"Жесть. Что с лицом?": Лорак затроллили за снимок с Лазаревым instagram.com/anilorak/

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Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, поделилась в Сети снимком с певцом Сергеем Лазаревым. Артисты стоят в обнимку и одеты в похожих тонах.

Как же здорово было увидеться! - подписала фото Лорак.

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Многим фолловерам понравился снимок и они в очередной раз заподозрили, что у Лорак с Лазаревым - романтические отношения.

Однако, часть подписчиков обратила внимание на неестественное выражения лица певицы. Многие отметили, что губы артистки выглядят странно.

Что с ее лицом? Черты лица уже неузнаваемы.Зачем ?😕 - написали в комментариях.

Согласна, как же она себя изувечила! И почему то мне всегда хочется ее помыть..... - отметили подписчики.

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Что с губой?) - написали в комментариях.

Каролина на Джокера похожа, - отметили фолловеры.

Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.