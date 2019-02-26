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Светлана Лобода шокировала фанов снимком без макияжа

Комментариев: 1
Певица показала свою естественную красоту.
Светлана Лобода шокировала фанов снимком без макияжа
Светлана Лобода шокировала фанов снимком без макияжа
instagram.com/lobodaofficial

Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников свежим кадром в Instagram.

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На новом снимке  исполнительница предстала перед фанами в нежном образе. Лобода позирует легком платье на фоне зелени. На лице певицы совсем нет косметики.

Публикацию Лобода дополнила стихом о любимом  друге:

“Любимый, верный друг, с тобой так горячо, я опираюсь смело на твое плечо“.

“Какая красивая без гримма“,“Без макияжа лучше“, “Красавица“, “Нежная фотография“, -  пишут в комментариях фолловеры.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода напугала поклонников новым снимком.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.02.2019, 13:34
Оценка:  +1
гость
о ужас!!! это шок! выключите свет!!!!!
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