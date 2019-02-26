Светлана Лобода шокировала фанов снимком без макияжа
Певица показала свою естественную красоту.
Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников свежим кадром в Instagram.
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На новом снимке исполнительница предстала перед фанами в нежном образе. Лобода позирует легком платье на фоне зелени. На лице певицы совсем нет косметики.
Публикацию Лобода дополнила стихом о любимом друге:
“Любимый, верный друг, с тобой так горячо, я опираюсь смело на твое плечо“.
“Какая красивая без гримма“,“Без макияжа лучше“, “Красавица“, “Нежная фотография“, - пишут в комментариях фолловеры.
Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода напугала поклонников новым снимком.
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