Светлана Лобода шокировала фанов снимком без макияжа

Певица показала свою естественную красоту.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников свежим кадром в Instagram.

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На новом снимке исполнительница предстала перед фанами в нежном образе. Лобода позирует легком платье на фоне зелени. На лице певицы совсем нет косметики.

Публикацию Лобода дополнила стихом о любимом друге:

“Любимый, верный друг, с тобой так горячо, я опираюсь смело на твое плечо“.

“Какая красивая без гримма“,“Без макияжа лучше“, “Красавица“, “Нежная фотография“, - пишут в комментариях фолловеры.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода напугала поклонников новым снимком.