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"С животиком лучше": В Сети заподозрили в беременности Ани Лорак

Комментариев: 2
Фанаты Ани Лорак поссорились из-за подозрений о беременности певицы.

"С животиком лучше": В Сети заподозрили в беременности Ани Лорак
instagram.com/anilorak/

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Один из образов Ани Лорак из шоу-программы “Дива“ вызвал бурное обсуждение в Сети. Видео с концерта певица выставила в своем Инстаграм. На нем Лорак в коротком обтягивающем наряде, который подчеркивает ее округлый животик. В комментариях некоторые фолловеры предположили, что Лорак “ в положении“.

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Мне одной последнее время кажется, что она беременна? - уточнили фанаты.

Кругленькая такая...прелесть.. - написали фолловеры.

Животик появился😂) - отметили в комментариях.

Каролина, вам с животиком лучше, - похвалили фанаты.

Однако, часть подписчиков возмутилась подобным предположением, отметив, что дело в фасоне наряда, и что Лорак в этом платье так выглядит всегда.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали в Сети из-за утягивающего корсета.

 

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Теги: Ани Лорак, перебежчики, беременна
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Ехидный    18.02.2019, 12:07
Оценка:  0
Ехидный
От кого на этот раз? Неужели,,,???
русский  (аноним)  18.02.2019, 12:01
Оценка:  +1
русский
Она мне покакает в ротик. Я получу удовольствие, она облегчение. Гы, гы, гы.
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