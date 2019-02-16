"С животиком лучше": В Сети заподозрили в беременности Ани Лорак
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Один из образов Ани Лорак из шоу-программы “Дива“ вызвал бурное обсуждение в Сети. Видео с концерта певица выставила в своем Инстаграм. На нем Лорак в коротком обтягивающем наряде, который подчеркивает ее округлый животик. В комментариях некоторые фолловеры предположили, что Лорак “ в положении“.
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Мне одной последнее время кажется, что она беременна? - уточнили фанаты.
Кругленькая такая...прелесть.. - написали фолловеры.
Животик появился😂) - отметили в комментариях.
Каролина, вам с животиком лучше, - похвалили фанаты.
Однако, часть подписчиков возмутилась подобным предположением, отметив, что дело в фасоне наряда, и что Лорак в этом платье так выглядит всегда.
Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали в Сети из-за утягивающего корсета.
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