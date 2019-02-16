Фанаты Ани Лорак поссорились из-за подозрений о беременности певицы.

"С животиком лучше": В Сети заподозрили в беременности Ани Лорак instagram.com/anilorak/

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Один из образов Ани Лорак из шоу-программы “Дива“ вызвал бурное обсуждение в Сети. Видео с концерта певица выставила в своем Инстаграм. На нем Лорак в коротком обтягивающем наряде, который подчеркивает ее округлый животик. В комментариях некоторые фолловеры предположили, что Лорак “ в положении“.

Читай также: “Смешно и нелепо“: Лорак снова раскритиковали за внешний вид Мне одной последнее время кажется, что она беременна? - уточнили фанаты.

Кругленькая такая...прелесть.. - написали фолловеры.

Животик появился😂) - отметили в комментариях.

Каролина, вам с животиком лучше, - похвалили фанаты.

Однако, часть подписчиков возмутилась подобным предположением, отметив, что дело в фасоне наряда, и что Лорак в этом платье так выглядит всегда.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали в Сети из-за утягивающего корсета.