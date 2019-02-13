"Утягивающий корсет очень видно": Лорак снова затроллили в Сети
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Украинская певица Ани Лорак выложила в Инстаграм очередное видео с концерта. На этот раз “ШОУ Дива“ проходил в Таганроге (Россия).
На видео артистка исполняет песню в блестящем сценическом платье, которое обтягивает фигуру и сильно открывает грудь.
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Уходя со сцены, Лорак виляет бедрами, от чего кажется, что на спине и ягодицах артистки появляются складки.
Этот нюанс подметили поклонники звезды. В комментариях, кроме похвал артистке, фололоверы написали, что Лорак не мешало бы немного похудеть.
Утягивающий корсет очень видно, - отметили подписчики.
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А трусики то видно ! 😉😊 - пошутили подписчики.
Толстовата стала, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что в Сети разгорелись споры по поводу фото дочери Лорак.
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