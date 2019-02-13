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"Утягивающий корсет очень видно": Лорак снова затроллили в Сети

Комментариев: 2
Ани Лорак в Сети раскритиковали за утягивающее белье .

"Утягивающий корсет очень видно": Лорак снова затроллили в Сети
instagram.com/anilorak/

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Украинская певица Ани Лорак выложила в Инстаграм очередное видео с концерта. На этот раз “ШОУ Дива“ проходил в Таганроге (Россия).

На видео артистка исполняет песню в блестящем сценическом платье, которое обтягивает фигуру и сильно открывает грудь.

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Уходя со сцены, Лорак виляет бедрами, от чего кажется, что на спине и ягодицах артистки появляются складки.

Этот нюанс подметили поклонники звезды. В комментариях, кроме похвал артистке, фололоверы написали, что Лорак не мешало бы немного похудеть.

Утягивающий корсет очень видно, - отметили подписчики.

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А трусики то видно ! 😉😊 - пошутили подписчики.

Толстовата стала, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что в Сети разгорелись споры по поводу фото дочери Лорак. 

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Теги: Ани Лорак, сканадал, перебежчики
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.02.2019, 13:20
Оценка:  +1
гость
фу сосалка кацАпская
Irena    14.02.2019, 12:17
Оценка:  +3
Irena
Да пусть утягивается, какая разница. Тетке скро сороковник, жир будет только прибывать
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