Ани Лорак в Сети раскритиковали за утягивающее белье .

"Утягивающий корсет очень видно": Лорак снова затроллили в Сети instagram.com/anilorak/

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Украинская певица Ани Лорак выложила в Инстаграм очередное видео с концерта. На этот раз “ШОУ Дива“ проходил в Таганроге (Россия).

На видео артистка исполняет песню в блестящем сценическом платье, которое обтягивает фигуру и сильно открывает грудь.

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Уходя со сцены, Лорак виляет бедрами, от чего кажется, что на спине и ягодицах артистки появляются складки.

Этот нюанс подметили поклонники звезды. В комментариях, кроме похвал артистке, фололоверы написали, что Лорак не мешало бы немного похудеть.

Утягивающий корсет очень видно, - отметили подписчики.

Читай также: Собирает обувь и садится в шпагат: Лорак показала, как готовится к туру А трусики то видно ! 😉😊 - пошутили подписчики.

Толстовата стала, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что в Сети разгорелись споры по поводу фото дочери Лорак.