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Оля Фреймут трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

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Ведущая показала архивные снимки с именинницей.
Оля Фреймут трогательно поздравила старшую дочь з днем рождения
Оля Фреймут трогательно поздравила старшую дочь з днем рождения
instagram.com/freimutolia

Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут поздравила старшую дочь Злату Митчелл с днем рождения. 17 февраля девочке исполнилось 13 лет.

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На своей странице в Instagram ведущая опубликовала архивные снимки, на которых Злата запечатлена еще младенцем.

“Донечка, цій світлині 13 років . Нічого не змінилося - ти завжди біля мого серця . Люблю Тебе. З Днем народження“, - трогательно подписала кадры Оля Фреймут.

Напомним, ранее фронтмен “Ляписа“ Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом.

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Теги: Оля Фреймут
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Источник: Ivona.bigmir.net

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